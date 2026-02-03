尖點投5.6億中壢擴廠 因應營運需求擴充產能
尖點（8021）先前已預告2026年新的擴產計畫持續積極規畫中，今日公告投5.6億中壢擴廠。公司說明，因應營運需求。
尖點前一波擴廠將於今年第1季全數到位，月產能將由3,100萬支，提升至3,500萬支。
尖點今日公告董事會決議購罝不動產事宜，土地：桃園市中壢區中工段1002-8、1002-9地號 共2筆土地。建物：桃園市中壢區中福路二段27、29號等全棟建物及車位 。交易總金額：新台幣5.6億元(含稅)。交易相對人：坤旺營造有限公司。
