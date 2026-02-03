台灣機車1月銷售5.78萬輛 業者：市場需求回穩

快訊

中央社／ 台北3日電

台灣機車今年1月掛牌銷售數據出爐，業者今天統計，1月台灣機車掛牌數5萬7870輛，其中三陽掛牌數2萬4967輛，市占率43.1%。

從銷量來看，業者統計，1月整體機車市場銷量5萬7867輛，雖較2025年12月的6萬3544輛，下滑8.93%，但較2025年同期的4萬3432輛，成長33.24%，業者分析，這是市場需求穩定回升的訊號。

根據統計，光陽1月掛牌數1萬4190輛，市占24.5%，山葉掛牌1萬3054輛，市占22.6%，Gogoro掛牌1682輛，市占率2.9%。

三陽說明，1月銷售動能主要來自旗艦車款穩定成長，以及多功能機車小改款上市，吸引年輕族群與實用型消費者關注，帶動整體市占表現。

在電動機車市場，業者統計，1月整體銷量2738輛，較去年12月的年底銷售旺季4946輛，下滑44.64%，但比2025年同期的1342輛，大幅成長104.02%。

展望2026年，電動機車業者指出，今年政府補助方案陸續公布中，其中新北市、桃園市、新竹縣及台南市等，祭出補助條件放寬和加碼好康，預期將帶動整體電動機車市場銷售持續成長。

