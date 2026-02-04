中華電衛星業務大躍進

中華電信（2412）昨（3）日舉行線上法說，2025年財報繳出每股純益4.99元佳績，2026年財測目標持續成長，每股純益高標達5.02元。總經理林榮賜指出，AIoT、衛星及大數據等Pre-6G服務商機，可望創造百億營收，其中衛星業務隨OneWeb、SES、Astranis衛星陸續啟用，邁向億級規模成長。

中華電信董事長簡志誠表示，2025年度以強勁的財務表現圓滿結尾，主要受惠於核心事業穩健成長，資通訊版圖持續擴張，每股純益4.99元，創八年新高；第4季每股純益1.2元，創十年同期新高。

市場關注中華電信在Pre-6G新應用商機布局。林榮賜表示，中華電信「海地星空」布局發酵，打造十億級衛星業務，瞄準政府與企業的通訊備援需求，自有衛星Astranis預計2026年下半年投入營運，助力低、中、高軌衛星布局。

林榮賜指出，加速Pre-6G智慧應用營收獲利，預估AIoT、衛星及大數據整體營收預期超越百億規模；同時深耕AI，推動AI技術商用化，商用模型可複製化，發展AI平台化、長約化及可持續擴散的AI商業模式，並打造AIDCs，結合AI邊緣算力協作架構，創造新的營收動能。

中華電信表示，2025年營運成果包括4G升5G月繳金額成長41%，智慧手機用戶5G滲透率46.4%，行動月租用戶增加7.5萬戶，行動5G月租用戶淨增加57萬戶，行動5G客戶數市占率達39.2%，行動客戶市占率39.7%；固網寬頻業務部分，高速上網300M用戶來到20.3萬戶，年增13.8%，1G以上高速用戶數呈現倍數成長；行固融合（Multiple Play）服務客戶年增16.7%，影音平台訂閱流失率下降，隨著世界級體育賽事轉播，2026年可望重回成長軌道，消費資安客戶年增11.1%。

企業事業群部分，中華電信指出，資通訊經常性營收年增14.8%，來自IDC貢獻營收18.9%，5G企業專網年增87.7%，大數據年增3%，智慧聯網年減26.9%。

中華電信表示，AI智慧客服解決方案取得大型金融機構專案；取得政府勞保平台次世代基礎架構升級旗艦專案，合約金額逾30億元；低軌衛星服務上架政府共同供應契約平台，帶動後續專案商機；數位遠端監控管理解決專案取得矯正機關五項新專案金額近1.5億元。

中華電信2026年每股純益預測為4.82元至5.02元。