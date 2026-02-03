國際廢鋼價格報復性走揚 鋼筋廠封盤 行情看漲

農曆春節進入倒數階段，廢鋼行情持續墊高，鋼筋市場預期漲價心理更濃烈，在豐興（2015）鋼筋開出漲盤後，昨（3）日各主要鋼廠都採限量接單，接著陸續傳出「封盤」不賣，預告鋼筋後市持續漲價的氛圍。

上市鋼廠主管說，鋼筋賣方惜售，主因在於國際廢鋼成本過去48小時內出現強漲，倫敦廢鋼創每公噸380美元，為16個月來最高價，廢鋼原料報復性上漲，鋼廠為了鎖住獲利並預留年後漲價動能，果斷採取限量與惜售策略。

此外，受北半球進到寒冬，冰封影響廢鋼回收運輸，加上土耳其及東南亞需求轉強，美國貨櫃廢鋼報價從上周的每公噸310美元上揚至320至325美元。

對鋼廠而言，廢鋼原料端單周漲15美元、約新台幣473元，但豐興新盤價鋼筋每公噸才漲200元，既有牌價已難反映最新廢鋼成本，因此若放任下游無限制追加訂單，鋼廠將面臨「接愈多、虧愈多」的風險，導致昨天從上游煉鋼廠到鋼筋通路裁剪業者，在消化部分長期合約客戶需求後，紛紛宣布封盤，不再接受新訂單。

上市鋼廠主管表示，鋼筋賣家惜售，不僅是在成本推升大趨勢做好預防措施，其中也預告對後市買氣回升的樂觀心態。

尤其新年度營建趕工潮呼之欲出，在國內土方問題已獲政策性放寬，加上去年底遞延的公共工程將在年後大規模動工，為了確保年後有足夠庫存因應趕工，鋼廠目前寧可封盤留料，也不願在年前賤賣。

小鋼胚半成品部分，亞洲小鋼胚報價落在每公噸500美元區間，單軋廠採購成本墊高至歷史高點區域，支撐鋼筋價格易漲難跌。

法人表示，目前南部鋼筋交易價格以每公噸1.61萬元為主流，年前各通路商與營造廠的庫存水位普遍偏低，年後開工的第一周，市場有機會出現大規模的補庫潮，時間點可能落在年節後的2月下旬以及3月初。

上市鋼廠主管指出，在國際廢鋼易漲難跌、新台幣匯率波動及需求轉強的三重利多下，年後鋼筋盤價再調漲幾乎無懸念。