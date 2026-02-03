中龍通過「台灣智慧財產管理規範」驗證 展現智財管理成效

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中龍總經理梁乃文接受產業發展署副署長鄒宇新頒發TIPS驗證A級證書。中龍提供
中龍總經理梁乃文接受產業發展署副署長鄒宇新頒發TIPS驗證A級證書。中龍提供

中鋼（2002）百分百子公司中龍鋼鐵（2048）通過「台灣智慧財產管理規範」驗證，展現智財管理推行成效。

中龍表示，自113年第3季開始導入「台灣智慧財產管理規範」(TIPS)，完成商標及營業秘密盤點及完善管理制度，並於114年10月首次通過驗證。

TIPS主要目的為協助企業透過PDCA循環強化智財管理，強調智慧財產取得、保護、維護、運用，以降低營業秘密外洩或侵權風險。同時將研發創新方向與營運策略結合，達到提升公司治理、維持企業競爭力永續經營成效。

中龍導入TIPS制度，盤點出利害關係人與內外部議題、鑑別風險與機會、制定智財政策及目標、增修標準與規章、辦理教育訓練、完成智慧財產盤點等，使TIPS能於公司內部落實執行。

藉由導入並通過TIPS A級驗證，顯示中龍在智慧財產制度建置、風險控管及管理落實等方面已達到國家級標準，全面提升同仁智財保護意識，為企業永續經營與核心競爭力再添重要里程碑，更是未來持續精進的起點，為中龍公司維持競爭力奠定良好基礎。

展望未來，中龍公司將持續秉持中鋼集團「沒有最好，只有更好」的理念，以PDCA循環持續深化智財管理，並透過訂定年度智財管理政策與目標，一步步強化公司體質韌性，打造更完善的智慧財產管理系統，鞏固中龍市場競爭力，創造更高的附加價值。

