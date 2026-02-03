星宇航空全台首架A350-1000 新加坡航展亮相

亞洲規模最大的新加坡航展今天揭幕，星宇航空今年再度應空中巴士（Airbus）邀請，將全新A350-1000廣體客機移師航展現場展示，在正式投入商業營運前，率先於國際航太產業的重要舞台亮相。

星宇航空執行長翟健華透過新聞稿表示，星宇航空連續兩屆以實機形式參與新加坡航展，今年以全台首架A350-1000參展，展現的不只是單一機型，而是星宇航空完成長程與區域航線所需的完整機隊布局。星宇航空也是今年唯一參與新加坡航展的台灣航空公司，希望透過航展這個國際平台，吸引更多關注台灣航空產業的發展。

星宇航空表示，全新A350-1000是目前機隊中最大型的廣體客機，也是品牌長程航線布局的重要旗艦機型；內裝採4艙等配置，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共350個座位，直飛航程可達1萬5600公里，將成為拓展北美及歐洲航網的重要助力。

星宇航空表示，自2019年首架A321neo抵台、首航，隨後A330neo、A350-900陸續加入機隊，全台首架A350-1000於今年1月初完成交機後，將於2月10日迎來商業首航。