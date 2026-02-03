快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產「1家電」 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

連牛都愛吃！無毒草莓太誘人 竹縣關西草莓園心血遭放養牛群啃光

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
長鑫莓果農園在臉書控訴，園內草莓採無農藥管理，通過多次檢驗與產銷履歷認證，連牛隻都「認證愛吃」，卻也因此成了牛群覓食目標。圖／取自長鑫莓果農園粉絲頁
長鑫莓果農園在臉書控訴，園內草莓採無農藥管理，通過多次檢驗與產銷履歷認證，連牛隻都「認證愛吃」，卻也因此成了牛群覓食目標。圖／取自長鑫莓果農園粉絲頁

新竹縣關西鎮一家無毒草莓園控訴，因草莓太好吃，遭牛隻闖入啃食草莓葉，不僅造成農損，也憂心四處遊蕩的牛隻成防疫破口。據了解，頻繁闖入草莓園的牛群為鄰近飼主放養。警方表示，草莓園目前暫不提告，並通知農業處人員到場協助。

長鑫莓果農園在臉書控訴，園內草莓採無農藥管理，通過多次檢驗與產銷履歷認證，連牛隻都「認證愛吃」，卻也因此成了牛群覓食目標。負責人無奈表示，草莓葉遭啃食，代表一年心血恐付諸流水，農民仰賴短短幾個月的採收期維生，卻因他人管理疏失承受損失。

農園表示，牛隻闖入情形已持續一年多，不只草莓園受害，周邊鄰居的菜園也多次遭殃。期間多次報警處理，警方也曾介入協調，但調解金額與實際成本差距甚大，難以彌補農損。

更讓農民氣憤的是，飼主屢次否認牛隻行為，甚至向警方表示已將牛群趕往溪中，但監視器畫面卻顯示，牛群隨後又返回農場周邊徘徊覓食。農園強調，問題從來不在動物，而在飼主長期放任、不願負起管理責任。

農園透露，過去也曾主動提出改善方式，建議飼主在人員可視範圍內看顧牛群，或以繩索固定於自有場域內，避免牛隻外出破壞農作，但一年多來始終未見改善，牛隻數量甚至還有增加趨勢。

地方里長也曾協助通報相關單位，農園感嘆「能做的都做了」，卻仍無法阻止問題反覆發生，也提醒相關單位，放任飼養不僅影響農民生計，更可能成為防疫破口。警方表示，由於毀損罪為告訴乃論罪，草莓園目前暫不提告，已通知農業處人員到場協助。

長鑫莓果農園在臉書控訴，園內草莓採無農藥管理，通過多次檢驗與產銷履歷認證，連牛隻都「認證愛吃」，卻也因此成了牛群覓食目標。圖／取自長鑫莓果農園粉絲頁
長鑫莓果農園在臉書控訴，園內草莓採無農藥管理，通過多次檢驗與產銷履歷認證，連牛隻都「認證愛吃」，卻也因此成了牛群覓食目標。圖／取自長鑫莓果農園粉絲頁
長鑫莓果農園在臉書控訴，園內草莓採無農藥管理，通過多次檢驗與產銷履歷認證，連牛隻都「認證愛吃」，卻也因此成了牛群覓食目標。圖／取自長鑫莓果農園粉絲頁
長鑫莓果農園在臉書控訴，園內草莓採無農藥管理，通過多次檢驗與產銷履歷認證，連牛隻都「認證愛吃」，卻也因此成了牛群覓食目標。圖／取自長鑫莓果農園粉絲頁

農民 農業 草莓 新竹

延伸閱讀

竹縣「柑桔的故鄉」周末辦農特產展售 今年甜度高、風味佳

竹縣推出年味市集「柑好過年」 行銷在地柑桔產業

竹縣缺大眾運輸騎單車成日常 竹北520台E-Bike全面上線

草莓季來臨！爆買後苦惱「放常溫還是冷藏」？專家曝正確保存方式

相關新聞

過年前預售案場冷清清！這縣市慘到谷底 平均來客量僅2組

政策緊箍咒，春節將至，買盤也無心賞屋，七都預售案場人氣持續冷清，據591新建案統計，七都1月預售案來客量，除高雄外，其餘...

北市產業基金申請少...議員憂新創環境變差 產發局曝原因

為鼓勵新創產業，北市產發局設有產業發展基金提供相關津貼補助，不過，北市議員李明賢發現，近年申請數量減少，呼籲市府確認原因...

社宅不只談比例 民團：量能與租屋透明才是關鍵

賴政府近期下修直接興建社會住宅目標，引發在野黨與民間團體質疑。有民團指出，社會住宅保留比例再怎麼調整，若整體量能無法持續...

無毒草莓太誘人 竹縣關西草莓園遭放養牛群啃光心血

新竹縣關西鎮一家無毒草莓園控訴，因草莓太好吃，遭牛隻闖入啃食草莓葉，不僅造成農損，也憂心四處遊蕩的牛隻成防疫破口。據了解...

中保科榮總AI醫療新篇章 捐贈23套AI智慧急救訓練模組

中保科技（9917）3日於臺北榮民總醫院共同舉辦「韌性醫療聯合倡議活動暨捐贈儀式」。中保科旗下立遠生醫宣布捐贈23台產醫...

寧住老宅也不願搬離 桃園「高齡友善換居」3年僅媒合12案

全台「人屋雙老」危機日益嚴重，桃園2023年起推動「高齡友善換居」政策，協助長者換居到無障礙環境的社宅，但至今僅媒合12...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。