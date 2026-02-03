中保科榮總AI醫療新篇章 捐贈23套AI智慧急救訓練模組

中保科技（9917）3日於臺北榮民總醫院共同舉辦「韌性醫療聯合倡議活動暨捐贈儀式」。中保科旗下立遠生醫宣布捐贈23台產醫合作開發的「智慧急救訓練模組（阿榮）」，全面導入臺北榮總體系與榮民之家，旨在透過AI科技強化第一線照護人員與社區的急救實作力。

本次捐贈的智慧急救訓練模組（阿榮）為臺北榮總教學部研發，成功導入生成式 AI 與即時回饋技術，打破傳統急救訓練受限於師資人力與時間的瓶頸。

中保科子公司立偉電子接手該項技術移轉後，憑藉深厚的市場經驗成功將其商品化，並預計於 115 年（2026年）2 月初正式上市。這不僅展現了產醫合作的高效轉化能力，更標誌著CPR與AED訓練將從醫療體系廣泛擴及至政府、學校、企業及社區等公共場域，實現急救教育的普及化。

中保科董事長林建涵代表接受臺北榮總感謝狀時表示：「韌性社會的根基，建立在全民是否具備『即時救命』的能力。我們長期深耕社會安全韌性，集團旗下立偉電子具備紮實的急救推廣底蘊，深知如何讓科技更貼近使用者需求。」十五年來中保科透過 AED 的設置與推廣，已在全台成功救回超過200條生命。這不僅是數字，更是保全了200多個家庭的完整，截至2026年1月，更已累積CPR+AED急救訓練學員數超過47萬人！

林建涵強調，此次與臺北榮總的合作正是因為雙方擁有共同守護國人生命價值的使命，因此期盼透過「阿榮」的普及讓「敢救、會救、救得對」成為全民必備的行動力。