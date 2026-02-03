寧住老宅也不願搬離 桃園「高齡友善換居」3年僅媒合12案

全台「人屋雙老」危機日益嚴重，桃園2023年起推動「高齡友善換居」政策，協助長者換居到無障礙環境的社宅，但至今僅媒合12戶。住宅處表示，主因是長者習慣原生活圈，不願離開熟悉環境，加上適合的社宅房源不足，未來將透過新社宅整合醫療服務、打造全齡友善設施，提升長者換居意願。

住宅處住宅服務科長謝廣興表示，市府自2023年6月1日開辦「高齡友善換居社會住宅專案」，協助設籍桃園的65歲以上（原住民滿55歲）高齡者從老公寓搬遷到有電梯及無障礙設施的社會住宅，至今已實施約3年，目前媒合成功案件數為12件。

對於申請案件數偏低，謝廣興說，最主要的困難除了房源不足外，多數長者也不願離開原本生活環境。住宅處去年曾派8間包租代管業者深入偏鄉，走訪里辦公室等老人聚會地點宣傳，但發現偏遠地區長者寧可住在有認識鄰居朋友的原地，即使生活不便也不願搬遷。

謝廣興表示，除「私換公」的社宅換居方案外，市府也提供「私換私」選擇，補助長者換到有電梯的私人住宅大樓，結果顯示多數市民仍偏好政府興建的社宅，然而政府社宅分布不夠廣泛，偏遠地區也缺乏電梯大樓等適合的住宅。

謝廣興說，為提升高齡友善換居誘因，市府在新建社宅除延續通用設計理念外，更思考如何讓公共設施貼近全齡友善需求，如規畫中的大溪埔頂社宅未來將導入醫療分院服務，平鎮游泳池活化社宅案則引入社區全齡運動友善設計理念。

此外，桃市府未來也將配合內政部國土署「老屋延壽機能復新計畫」，執行4至6樓公寓及6樓以下透天住宅修繕補助。依據中央3年期計畫，全國總計執行50億元，桃園分配約3.37億元，預計補助市內45棟老舊住宅改善居住品質。