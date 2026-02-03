快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
高端美食與深度旅遊，一直是Lexus車主們最喜愛的活動，為帶給車主們超越期待的奢華體驗，Lexus持續精心策劃並舉辦多元頂級行程，日本一位難求的頂級奢華鐵道之旅-九州七星列車重磅回歸。

2024 年，Lexus Taiwan 特別向日本原廠爭取「TOUCH JAPAN JOURNEY 九州七星列車by LEXUS」活動席次，在全年僅開放 10 組的限量名額中，特別開放 3 組席次予台灣車主，成功帶領車主們親赴日本，乘坐被譽為「移動美術館」的豪華臥舖—九州七星列車，獲得熱烈迴響。

2025年七星列車為了提供顧客更優質的搭乘品質，進行保養與設備翻新而暫停營運；今年「TOUCH JAPAN JOURNEY 九州七星列車 by LEXUS」重磅回歸，Lexus Taiwan 再度向日本原廠爭取到台灣專屬的 3 組名額，誠摯邀請車主啟程，展開一段難以忘懷的「Experience Amazing」非凡之旅。

Touch Japan Journey 九州七星列車與一般的九州七星列車行程不同，是Lexus日本原廠專為車主打造的5天4夜獨家客製奢華之旅，Lexus Taiwan將帶領車主從台灣搭乘商務艙到日本參加，旅程也延長為舒適的7天6夜行程。

九州七星列車斥資 30 億日圓打造，是日本首部豪華臥鋪列車，由屢獲國際設計大獎的知名設計師水戶岡銳治操刀，以大量木作與細膩工藝勾勒出溫潤而典雅的車室空間，被譽為其設計生涯的顛峰之作。車主彷彿置身於一座「移動美術館」，在行進間細細品味最純粹、最講究的日式生活美學。

「七星列車」象徵九州七縣──福岡、大分、宮崎、長崎、佐賀、熊本與鹿兒島，每一站皆經過精心挑選。行程每次開賣都吸引日本當地及全球旅人瘋搶，中籤率僅約 3%。Lexus 特別包下整部列車，讓車主在列車穿梭於山巒、原野與海岸線的同時，品嚐由九州名廚嚴選在地食材精心烹製的料理，並參加由職人們親自設計的「LEXUS NEW TAKUMI PROJECT」全新體驗活動，包含肥後鑲嵌金屬工藝、八代燒傳統陶器以及夜神樂面具工房參訪，深入感受九州深厚而豐富的人文底蘊，在細膩款待中享受從容悠然的美好時光。

日本 Lexus 設計

