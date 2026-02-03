聚陽1月營收年月雙減 看好首季營收月月增

成衣大廠聚陽今天公布1月營收新台幣28.28億元，年減19.21%，比去年12月下滑11.7%。聚陽表示，1月營收衰退主要受基期偏高影響，看好第1季營收將呈現「月月增」。

聚陽發言人林恆宇表示，1月營收年減幅度較大，主要是去年同期部分美系客戶趁著關稅前積極拉貨，帶動營收衝高，墊高比較基期。

林恆宇指出，目前看起來，今年出貨展望沒有太大變化，2月雖然有農曆春節長假，工作天數較少，但營收可望比1月逆勢成長；緊接著配合世界盃足球賽即將登場，相關產品預計3月開始出貨，聚陽第1季整體營收有望呈現逐月攀升。

展望2026年，林恆宇表示，去年受到關稅與匯率的雙重打擊，相關影響已逐漸鈍化，今年開始出貨的新產品都已經過重新議價，關稅由品牌商負擔。由於去年第1季營運基期偏高，聚陽看好第2季起，營收可重回高年增的正成長軌道。