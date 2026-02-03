宏盛建設簽約首個公辦都更案「南京龍江」 預計投資額34.06億元

宏盛建設（2534）首度跨足公辦都更案，3日舉行「南京龍江公辦都更案」簽約典禮，全案預計投入約34.06億元，預計於2031年完工。

今日由國家住都中心董事長花敬群與宏盛建設董事長林新欽共同完成簽署，該案規劃興建1棟地上21層地下4層大樓，結合住宅、醫療、教育與商業機能，打造兼具公共性與生活感的全齡示範社區。

林新欽表示，公司成立40年來以人為本，以誠信踏實服務為理念打造高品質建設。此案為宏盛建設首次跨足公辦都更案，未來將持續秉持誠信理念，與國家住都中心聯手，在台北核心點打造一座兼具永續居住與育兒風景的時代地標，實現與環境共生與健康共榮的社區環境。

花敬群表示，南京龍江案是國防部土地和與國家住都中心深度合作的成果，並展現政府推動都更的溫度與效率，透過「安居專案」，協助20幾戶為國家戎馬一生的退員開心搬回自己的老家，或循包租代管方式搬遷到社宅。

花敬群強調，在正式招商前，政府會先行承擔風險，協助地主進行意願整合，取得所有公、私地主參與意願並完成前期安置規劃，這套成熟的運作模式，能大幅降低開發不確定性，讓都市更新推動更加順遂。

「南京龍江案」由建物更新轉向城市演進，透過配置公共服務與生活機能，回應少子化、育兒與安老需求。出資人宏盛建設規劃了跨世代共耕田園、親子遊戲場及展演廣場，將新闢公園與復華公園串連成全齡共融的都市綠廊。

此外，透過本案的連續性綠地開放空間與景觀，讓南京復興站捷運樞紐與周邊公園綠地有效串接，使綠意延伸至本案基地，更可進一步形成綠意軸帶，延伸至中山長春公辦都更案，藉由大範圍的都市更新效應，讓都市空間的整體提升。