快訊

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家：無法預測何時結束

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

宏盛建設簽約首個公辦都更案「南京龍江」 預計投資額34.06億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
宏盛建設董事長林新欽。圖／國家住都中心提供
宏盛建設董事長林新欽。圖／國家住都中心提供

宏盛建設（2534）首度跨足公辦都更案，3日舉行「南京龍江公辦都更案」簽約典禮，全案預計投入約34.06億元，預計於2031年完工。

今日由國家住都中心董事長花敬群與宏盛建設董事長林新欽共同完成簽署，該案規劃興建1棟地上21層地下4層大樓，結合住宅、醫療、教育與商業機能，打造兼具公共性與生活感的全齡示範社區。

林新欽表示，公司成立40年來以人為本，以誠信踏實服務為理念打造高品質建設。此案為宏盛建設首次跨足公辦都更案，未來將持續秉持誠信理念，與國家住都中心聯手，在台北核心點打造一座兼具永續居住與育兒風景的時代地標，實現與環境共生與健康共榮的社區環境。

花敬群表示，南京龍江案是國防部土地和與國家住都中心深度合作的成果，並展現政府推動都更的溫度與效率，透過「安居專案」，協助20幾戶為國家戎馬一生的退員開心搬回自己的老家，或循包租代管方式搬遷到社宅。

花敬群強調，在正式招商前，政府會先行承擔風險，協助地主進行意願整合，取得所有公、私地主參與意願並完成前期安置規劃，這套成熟的運作模式，能大幅降低開發不確定性，讓都市更新推動更加順遂。

「南京龍江案」由建物更新轉向城市演進，透過配置公共服務與生活機能，回應少子化、育兒與安老需求。出資人宏盛建設規劃了跨世代共耕田園、親子遊戲場及展演廣場，將新闢公園與復華公園串連成全齡共融的都市綠廊。

此外，透過本案的連續性綠地開放空間與景觀，讓南京復興站捷運樞紐與周邊公園綠地有效串接，使綠意延伸至本案基地，更可進一步形成綠意軸帶，延伸至中山長春公辦都更案，藉由大範圍的都市更新效應，讓都市空間的整體提升。

公辦都更 都市更新

延伸閱讀

將捷 奪文山木柵都更案

公私協力新典範 新北住都「580專案」啟動城市更新的關鍵引擎

1.1萬元入住北市文教區15坪房 興隆社宅E區招租了

藍委質疑社宅目標縮水 內政部：將務實調整

相關新聞

過年前預售案場冷清清！這縣市慘到谷底 平均來客量僅2組

政策緊箍咒，春節將至，買盤也無心賞屋，七都預售案場人氣持續冷清，據591新建案統計，七都1月預售案來客量，除高雄外，其餘...

北市產業基金申請少...議員憂新創環境變差 產發局曝原因

為鼓勵新創產業，北市產發局設有產業發展基金提供相關津貼補助，不過，北市議員李明賢發現，近年申請數量減少，呼籲市府確認原因...

社宅不只談比例 民團：量能與租屋透明才是關鍵

賴政府近期下修直接興建社會住宅目標，引發在野黨與民間團體質疑。有民團指出，社會住宅保留比例再怎麼調整，若整體量能無法持續...

宏盛建設簽約首個公辦都更案「南京龍江」 預計投資額34.06億元

宏盛建設（2534）首度跨足公辦都更案，3日舉行「南京龍江公辦都更案」簽約典禮，全案預計投入約34.06億元，預計於20...

新莊有個「黃金三角」 專家：有領跑區域行情的潛力

在新北房市版圖，地段含金量往往與生活機能的成熟度成正比。信義房屋表示，其中，新莊捷運站周邊不僅擁有捷運橘線貫穿，更融合繁...

2025年新北市熱門購屋地點不在淡水 土城這路段千筆交易稱霸

台灣房屋集團根據金融聯徵中心房貸資料，統計2025年前三季新北市前十大熱門交易路段，其中最熱門路段為土城區「莊園街」1,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。