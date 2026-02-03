快訊

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家：無法預測何時結束

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

聽新聞
0:00 / 0:00

新莊有個「黃金三角」 專家：有領跑區域行情的潛力

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新莊捷運站周邊。圖/取自google 地圖
新莊捷運站周邊。圖/取自google 地圖

在新北房市版圖，地段含金量往往與生活機能的成熟度成正比。信義房屋表示，其中，新莊捷運站周邊不僅擁有捷運橘線貫穿，更融合繁華商圈與萬坪公園，構築「黃金三角」生活圈，豐厚的生活價值成為自住首選。

該生活圈以捷運新莊站為軸心，中正路、新泰路與中華路交織出高密度的商業軸帶。當地有百年廟街的熱鬧市集，亦有銀行、診所、商家林立的成熟機能，加上佔地22公頃的新莊運動公園調節都市呼吸，以及涵蓋新莊國小、新莊國中、恆毅高中的完整學區，為交通、商圈、綠地與文教兼備的全齡宜居生活圈。

展望未來，馥華集團主導的立德段公辦都更案將成為區域再造的引擎，該案規劃職住共榮圈，結合多元機能，市場普遍預期此指標案能為新莊舊城區注入活水，提升整體環境質感。

儘管地段精華，但盤點捷運新莊站周邊 200公尺核心圈，開發已近飽和，近十年指標新案屈指可數。

觀察區域內具規模社區「永鼎帝京」、「富貴中華」及「富都新庄」，坪數規劃多在50坪以上，鎖定換屋與置產客層。導致偏好中低總價的首購與置產客群，面臨市場供給真空，使得中小坪數產品更顯稀缺。

信義代銷永續研展組協理童莉婷分析，新北捷運熱區，中和永安市場站的「漢皇方圓」、板橋亞東醫院站的「遠揚之森A+」三重站的「潤泰CITY PARK」，成交均價分別站上114萬、111萬與101萬。

這些個案憑藉步行不超過150公尺的超近捷運距離，幾乎到站即到家的優勢，全數突破百萬大關並創下區域新高，驗證軌道經濟對房價的支撐力，也讓市場看好新莊站周邊具備類似條件的產品表現，在舊城翻轉與軌道優勢雙重加持下，不僅有領跑區域行情的潛力，更具長線保值性。

捷運 生活 市場

延伸閱讀

新莊中港大排光雕展加緊布展 水利局籲「動眼不動手」

基隆捷運要蓋八堵站 瑞芳、平溪人籌組策進會爭取規畫「瑞八線」捷運

影／新莊尾牙衝突 醋婦撂兒子亮槍鬧場全面失控

捷運禁飲食…他轟站內竟擺小吃攤 反遭吐槽：會在超市愛愛嗎？

相關新聞

過年前預售案場冷清清！這縣市慘到谷底 平均來客量僅2組

政策緊箍咒，春節將至，買盤也無心賞屋，七都預售案場人氣持續冷清，據591新建案統計，七都1月預售案來客量，除高雄外，其餘...

北市產業基金申請少...議員憂新創環境變差 產發局曝原因

為鼓勵新創產業，北市產發局設有產業發展基金提供相關津貼補助，不過，北市議員李明賢發現，近年申請數量減少，呼籲市府確認原因...

社宅不只談比例 民團：量能與租屋透明才是關鍵

賴政府近期下修直接興建社會住宅目標，引發在野黨與民間團體質疑。有民團指出，社會住宅保留比例再怎麼調整，若整體量能無法持續...

宏盛建設簽約首個公辦都更案「南京龍江」 預計投資額34.06億元

宏盛建設（2534）首度跨足公辦都更案，3日舉行「南京龍江公辦都更案」簽約典禮，全案預計投入約34.06億元，預計於20...

新莊有個「黃金三角」 專家：有領跑區域行情的潛力

在新北房市版圖，地段含金量往往與生活機能的成熟度成正比。信義房屋表示，其中，新莊捷運站周邊不僅擁有捷運橘線貫穿，更融合繁...

2025年新北市熱門購屋地點不在淡水 土城這路段千筆交易稱霸

台灣房屋集團根據金融聯徵中心房貸資料，統計2025年前三季新北市前十大熱門交易路段，其中最熱門路段為土城區「莊園街」1,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。