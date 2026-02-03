2025年新北市熱門購屋地點不在淡水 土城這路段千筆交易稱霸

台灣房屋集團根據金融聯徵中心房貸資料，統計2025年前三季新北市前十大熱門交易路段，其中最熱門路段為土城區「莊園街」1,126筆奪冠，平均鑑估房價為1,462萬元；第二名為淡水區「新市一路一段」427筆，平均鑑估房價為1,126萬元；第三則為林口區「文化三路一段」239筆，前三名的路段鑑估值都在2千萬元以內。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，土城莊園街交易量最多，主要是因有「金城舞世界花園」大批交屋潮帶動，該社區位於土城暫緩重劃區內，基地面積高達6千坪、共1600多戶，去年每坪成交價多落在5、6字頭，少部分戶別因為帶有精緻裝潢、家電出售，每坪成交價甚至站上7字頭。除了奪冠的莊園街外，土城區的「學士路」也以 235 筆位居第四，顯示土城暫緩重劃區已成為新北新興的居住核心。

第一建經研究中心副理張菱育分析，在榜單中，鑑估房價最高的路段為板橋區「華江一路」，平均總價達2,507萬元，也是前十名中唯一突破2,500萬元的區塊。該路段位於江翠北側重劃區指標區段，坐擁水岸景觀與鄰近北市的地緣優勢，即便總價較高，買氣依舊熱絡。

而中和區則有「中正路」與「員山路」入榜，其中員山路以1,065萬元的平均總價，成為前十名中房價最「親民」的選擇；張菱育指出，主要是員山路去年成交不少公寓型產品，每坪成交單價4、5字頭，總價在1,000~1,500萬元上下，屬於小家庭較能負擔的範圍。