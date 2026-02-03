快訊

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家：無法預測何時結束

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

2025年新北市熱門購屋地點不在淡水 土城這路段千筆交易稱霸

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團根據金融聯徵中心房貸資料，統計2025年前三季新北市前十大熱門交易路段，其中最熱門路段為土城區「莊園街」1,126筆奪冠，平均鑑估房價為1462萬元；第二名為淡水區「新市一路一段」427筆，平均鑑估房價為1126萬元；第三則為林口區「文化三路一段」239筆，前三名的路段鑑估值都在2千萬元以內。台灣房屋集團/提供
台灣房屋集團根據金融聯徵中心房貸資料，統計2025年前三季新北市前十大熱門交易路段，其中最熱門路段為土城區「莊園街」1,126筆奪冠，平均鑑估房價為1462萬元；第二名為淡水區「新市一路一段」427筆，平均鑑估房價為1126萬元；第三則為林口區「文化三路一段」239筆，前三名的路段鑑估值都在2千萬元以內。台灣房屋集團/提供

台灣房屋集團根據金融聯徵中心房貸資料，統計2025年前三季新北市前十大熱門交易路段，其中最熱門路段為土城區「莊園街」1,126筆奪冠，平均鑑估房價為1,462萬元；第二名為淡水區「新市一路一段」427筆，平均鑑估房價為1,126萬元；第三則為林口區「文化三路一段」239筆，前三名的路段鑑估值都在2千萬元以內。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，土城莊園街交易量最多，主要是因有「金城舞世界花園」大批交屋潮帶動，該社區位於土城暫緩重劃區內，基地面積高達6千坪、共1600多戶，去年每坪成交價多落在5、6字頭，少部分戶別因為帶有精緻裝潢、家電出售，每坪成交價甚至站上7字頭。除了奪冠的莊園街外，土城區的「學士路」也以 235 筆位居第四，顯示土城暫緩重劃區已成為新北新興的居住核心。

第一建經研究中心副理張菱育分析，在榜單中，鑑估房價最高的路段為板橋區「華江一路」，平均總價達2,507萬元，也是前十名中唯一突破2,500萬元的區塊。該路段位於江翠北側重劃區指標區段，坐擁水岸景觀與鄰近北市的地緣優勢，即便總價較高，買氣依舊熱絡。

而中和區則有「中正路」與「員山路」入榜，其中員山路以1,065萬元的平均總價，成為前十名中房價最「親民」的選擇；張菱育指出，主要是員山路去年成交不少公寓型產品，每坪成交單價4、5字頭，總價在1,000~1,500萬元上下，屬於小家庭較能負擔的範圍。

房價 重劃區

延伸閱讀

影／淡水貨車半路掉鋼筋...還勾斷油管灑滿地 騎士摔車2傷

影／土城一家2天內1死7送醫 高大成斷言一氧化碳中毒：女童死亡即是警訊

毛孩變春聯主角！淡水古蹟博物館推寵物掌印斗方迎新春

土城女童猝死...隔天7名家人又一氧化碳中毒 社會局：非脆弱家庭

相關新聞

過年前預售案場冷清清！這縣市慘到谷底 平均來客量僅2組

政策緊箍咒，春節將至，買盤也無心賞屋，七都預售案場人氣持續冷清，據591新建案統計，七都1月預售案來客量，除高雄外，其餘...

北市產業基金申請少...議員憂新創環境變差 產發局曝原因

為鼓勵新創產業，北市產發局設有產業發展基金提供相關津貼補助，不過，北市議員李明賢發現，近年申請數量減少，呼籲市府確認原因...

社宅不只談比例 民團：量能與租屋透明才是關鍵

賴政府近期下修直接興建社會住宅目標，引發在野黨與民間團體質疑。有民團指出，社會住宅保留比例再怎麼調整，若整體量能無法持續...

宏盛建設簽約首個公辦都更案「南京龍江」 預計投資額34.06億元

宏盛建設（2534）首度跨足公辦都更案，3日舉行「南京龍江公辦都更案」簽約典禮，全案預計投入約34.06億元，預計於20...

新莊有個「黃金三角」 專家：有領跑區域行情的潛力

在新北房市版圖，地段含金量往往與生活機能的成熟度成正比。信義房屋表示，其中，新莊捷運站周邊不僅擁有捷運橘線貫穿，更融合繁...

2025年新北市熱門購屋地點不在淡水 土城這路段千筆交易稱霸

台灣房屋集團根據金融聯徵中心房貸資料，統計2025年前三季新北市前十大熱門交易路段，其中最熱門路段為土城區「莊園街」1,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。