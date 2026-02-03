SOGO 大巨蛋目標首季開幕、今年拚76億！遠東 SOGO 全年營收目標573億

遠東SOGO旗下「遠東 Garden City」大巨蛋商場目標第1季開幕，受惠品牌陸續進駐與「停留經濟」效益發酵，今年營業額上看76億元，2027年全館全面營運後更將挑戰百億元規模，並推升集團營收上看600億元，成為未來三年最關鍵成長引擎。遠東SOGO整體營收亦力拚自去年約520億元成長至今年目標573億元、年增約一成，其中敦化館於去年底熄燈後，大巨蛋商場將承接成為新的動能來源。

遠東SOGO董事長黃晴雯3日表示，大巨蛋商場開幕時間須配合政府檢查進度，目前所有項目皆按計畫推進，期待能在母親節檔期前亮相。她強調，大巨蛋不僅是新商場，更是SOGO推動「停留經濟」的極致場域；隨著零售空間從「消費場所」轉為「生活場景」，顧客對商場的需求已從購物延伸至休憩、社交、用餐、觀賞賽事、親子活動等多元面向，未來零售競爭的關鍵，不再只是品牌數量，而是能否創造讓顧客願意停留的理由。

大巨蛋商場因此以「一站式滿足」為核心設計，集結國內規模最大的親子、運動、美妝與餐飲等主力設施，鎖定家庭、年輕通勤族與觀光客等全客層需求，力求讓消費者在園區內用一整天的時間串聯飲食、活動、娛樂與社交，創造更高客單價與銷售機會。黃晴雯指出，Garden City 的規模、動線與設計皆突破傳統百貨思維，有望帶動整個東區商圈從忠孝復興延伸至大巨蛋一帶的「生活廊帶」效應。

遠東SOGO內部預估，大巨蛋商場自開幕至年底的業績目標為76億元；待2027年全部品牌進駐、迎來第一個完整營運年度後，營業額將挑戰百億元。她進一步說明，目前部分國際精品因裝潢規格嚴格，無法在開幕日同步上線，將在後續陸續到位，使營運動能可望逐季墊高。此外，園區內由遠雄主導的洲際酒店未來開幕，可望與商場互相引流，強化園區整體競爭力。

除了大巨蛋案，SOGO復興館精品樓層也同步啟動大型升級工程。香奈兒專門店預計在3月下旬完工，愛馬仕將於5月上旬完成並從原先樓層延伸至三樓，反映國際精品對台灣市場的高度重視，SOGO復興館去年業績181.6億元（含稅），今年目標187億元。她透露，今年1月精品銷售已有明顯回暖跡象，顯示消費信心正在恢復。

展望2026年，黃晴雯對台灣零售景氣抱持正面樂觀。她指出，台美關稅談判已底定，去年主要的不確定因素解除；AI產業持續火熱，相關投資與需求帶動整體經濟動能；台股表現強勢，對消費信心具正面加持。此外，台灣經濟研究院已將2026年經濟成長率預測上修至4.05%，反映整體景氣展望轉趨積極。加上精品銷售已出現明顯回溫，顯示高端消費開始復甦，零售市場今年有機會呈現比去年更樂觀的局面。

春節檔期也是SOGO今年的第一場戰役。黃晴雯表示，1月29日至2月22日的福袋檔期目標訂為40億元；SOGO為台灣首個導入百貨福袋的業者，今年福袋內容結合出國潮趨勢，提供巴黎與日本任一航點商務艙機票等高吸引力獎項，並每日提供1,000元福袋，有機會抽中鑽石、黃金、iPhone等熱門品項。她強調，福袋從不「踩雷」是SOGO多年堅持，目的就是讓民眾在台灣過年也能感受日本福袋的樂趣。