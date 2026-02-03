長者爬樓梯成日常酷刑 桃園「老人住老宅」困境待解

桃園市雖是六都最年輕城市，但高齡人口比率已上升至16.8%，出現「老人住老宅」困境。面對新屋、大溪、龍潭等舊市區高齡化挑戰，市府表示已規畫TOD+策略等5項解方，力拚2030年軌道路網成形後打造15分鐘生活圈，解決長者居住與移動難題。

統計顯示，桃園雖在2012年才達到高齡社會標準，是六都最晚進入者，但高齡者比率已從2013年的8.9%上升至16.8%，舊市區面臨人與房子一起變老的雙老困境。

都發局長江南志表示，目前新屋區高齡人口比例達21.47%、大溪區19.72%、龍潭區18.80%。分析發現，傳統鄉鎮因青壯年人口外流至都會區工作，留下高齡者獨居現象普遍，這些老舊住宅多為透天厝或無電梯公寓，缺乏無障礙設施。

江南志坦言，桃園過去以汽車為導向的都市發展模式，造成人行環境不友善，至今公共運輸使用比率僅9.1%。雖2030年起捷運綠線、棕線等將陸續通車，但現階段高齡者移動仍面臨重大挑戰，影響就醫、購物等基本生活需求。

此外，傳統由家庭承擔的照顧責任，因家庭結構改變、女性就業率提升等因素，無法完全滿足高齡者需求，社區須建立照顧支援體系，包括日間照顧中心、社區關懷據點、送餐服務等，但目前相關設施分布不均，偏遠地區資源缺乏，長者日常生活面臨諸多不便。

議員李宗豪也提到，龜山地幅廣大，許多山區偏遠，有很多獨居長輩都需要政府或相關單位多加訪視，其中，高達5至6樓的幸福社區已有40年左右屋齡，因位於非都市計畫區，都更推動困難，屋子漏水、基座掏空狀況頻傳，長輩需爬樓梯回家，就算想裝設無障礙輔助設施，對許多家庭而言都所費不貲。

都發局表示，市府現規畫5項解方，包括TOD+策略、高齡友善街道設計、混居住宅政策、日常照顧社區化及高齡者城市參與；其中TOD+策略採「站站有公設」、「站站都有家」、「社宅為核心」三策略，2030年軌道路網成形後將打造15分鐘生活圈，並透過鐵路地下化騰空路廊提供長者安心移動空間。

軟體政策方面，都發局推動協助三代同堂家庭入住社宅、推動高齡友善換居計畫；日常照顧社區化則以大溪仁埔段社宅為例，結合醫療設施、長照服務，盼透過完整都市計畫策略打造適合全齡居住的平等城市。