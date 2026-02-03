快訊

先盜砂再回填打造「美濃大峽谷」 集團1年爽賺2億犯案手法全公開

遊日「行李太滿」…他留一排雪靴給飯店惹議 網揭3種處理方式

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

長者爬樓梯成日常酷刑 桃園「老人住老宅」困境待解

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市高齡人口比率已上升至16.8%，舊市區出現「老人住老宅」困境。都發局表示，已推動「高齡友善換居」等計畫協助長輩解決問題。圖／桃園市住宅處提供
桃園市高齡人口比率已上升至16.8%，舊市區出現「老人住老宅」困境。都發局表示，已推動「高齡友善換居」等計畫協助長輩解決問題。圖／桃園市住宅處提供

桃園市雖是六都最年輕城市，但高齡人口比率已上升至16.8%，出現「老人住老宅」困境。面對新屋、大溪、龍潭等舊市區高齡化挑戰，市府表示已規畫TOD+策略等5項解方，力拚2030年軌道路網成形後打造15分鐘生活圈，解決長者居住與移動難題。

統計顯示，桃園雖在2012年才達到高齡社會標準，是六都最晚進入者，但高齡者比率已從2013年的8.9%上升至16.8%，舊市區面臨人與房子一起變老的雙老困境。

都發局長江南志表示，目前新屋區高齡人口比例達21.47%、大溪區19.72%、龍潭區18.80%。分析發現，傳統鄉鎮因青壯年人口外流至都會區工作，留下高齡者獨居現象普遍，這些老舊住宅多為透天厝或無電梯公寓，缺乏無障礙設施。

江南志坦言，桃園過去以汽車為導向的都市發展模式，造成人行環境不友善，至今公共運輸使用比率僅9.1%。雖2030年起捷運綠線、棕線等將陸續通車，但現階段高齡者移動仍面臨重大挑戰，影響就醫、購物等基本生活需求。

此外，傳統由家庭承擔的照顧責任，因家庭結構改變、女性就業率提升等因素，無法完全滿足高齡者需求，社區須建立照顧支援體系，包括日間照顧中心、社區關懷據點、送餐服務等，但目前相關設施分布不均，偏遠地區資源缺乏，長者日常生活面臨諸多不便。

議員李宗豪也提到，龜山地幅廣大，許多山區偏遠，有很多獨居長輩都需要政府或相關單位多加訪視，其中，高達5至6樓的幸福社區已有40年左右屋齡，因位於非都市計畫區，都更推動困難，屋子漏水、基座掏空狀況頻傳，長輩需爬樓梯回家，就算想裝設無障礙輔助設施，對許多家庭而言都所費不貲。

都發局表示，市府現規畫5項解方，包括TOD+策略、高齡友善街道設計、混居住宅政策、日常照顧社區化及高齡者城市參與；其中TOD+策略採「站站有公設」、「站站都有家」、「社宅為核心」三策略，2030年軌道路網成形後將打造15分鐘生活圈，並透過鐵路地下化騰空路廊提供長者安心移動空間。

軟體政策方面，都發局推動協助三代同堂家庭入住社宅、推動高齡友善換居計畫；日常照顧社區化則以大溪仁埔段社宅為例，結合醫療設施、長照服務，盼透過完整都市計畫策略打造適合全齡居住的平等城市。

生活 家庭 獨居

延伸閱讀

住宅法修正後新北第一案適用 江翠社宅20%保留給婚育家庭

桃園寒冬送暖物資驚見過期8年白米 民代：食安沒把關、弱勢更心寒

影／板橋江翠社宅將完工 侯友宜盼照顧弱勢

社宅不只談比例 民團：量能與租屋透明才是關鍵

相關新聞

過年前預售案場冷清清！這縣市慘到谷底 平均來客量僅2組

政策緊箍咒，春節將至，買盤也無心賞屋，七都預售案場人氣持續冷清，據591新建案統計，七都1月預售案來客量，除高雄外，其餘...

北市產業基金申請少...議員憂新創環境變差 產發局曝原因

為鼓勵新創產業，北市產發局設有產業發展基金提供相關津貼補助，不過，北市議員李明賢發現，近年申請數量減少，呼籲市府確認原因...

社宅不只談比例 民團：量能與租屋透明才是關鍵

賴政府近期下修直接興建社會住宅目標，引發在野黨與民間團體質疑。有民團指出，社會住宅保留比例再怎麼調整，若整體量能無法持續...

長者爬樓梯成日常酷刑 桃園「老人住老宅」困境待解

桃園市雖是六都最年輕城市，但高齡人口比率已上升至16.8%，出現「老人住老宅」困境。面對新屋、大溪、龍潭等舊市區高齡化挑...

餐飲業過好年 獎金大加碼…王品發3.2億獎金、全家激勵金5至11個月

餐飲業年終行情出爐，2025年獎金水準普遍較2024年加碼。王品集團昨（2）日宣布，由於去年營收再創歷史高峰，決議發放超...

鋼筋價格上揚 提前啟動

主力上市電爐廠豐興、威致昨（2）日鋼筋新盤價每公噸漲200元，市場解讀為鋼市向好的明確信號，儘管年關將近交投趨於清淡，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。