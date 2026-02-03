台彩吉祥物首亮相 春節15款刮刮樂總獎金創歷年春節檔期新高

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
台灣彩券3日舉辦吉祥物偶裝首次亮相記者會，包括中國信託銀行執行副總經理高人傑(中)、台灣彩券董事長黃志宜(左)、總經理謝志宏(右)聯袂出席。攝影／葉佳華
台灣彩券3日舉辦吉祥物偶裝首次亮相記者會，包括中國信託銀行執行副總經理高人傑(中)、台灣彩券董事長黃志宜(左)、總經理謝志宏(右)聯袂出席。攝影／葉佳華

中國信託銀行委託台灣彩券發行公益彩券，今年邁入第20年，台彩選在農曆年前首度重磅推出吉祥物團體「哈啾咪」。3日也宣布聯名款刮刮樂「哈啾咪」正式上市，每張售價500元；另外，同日還有4款新品上市。台灣彩券表示，今年春節前共發行15款刮刮樂，頭獎一千萬元以上18個、百萬元（含）以上獎項1,479個、總獎金逾399億元，創下「三高」紀錄。

台灣彩券3日舉辦吉祥物偶裝首次亮相記者會，包括中國信託銀行執行副總高人傑、台灣彩券董事長黃志宜及總經理謝志宏聯袂出席，為台彩20年來首度打造的專屬吉祥物壯大聲勢。

台灣彩券吉祥物團體─「哈啾咪」，是由「瑞力酷」與「灣得福」組合而成。台灣彩券董事長黃志宜特別介紹，「瑞力酷」是以喜鵲為原型延伸設計，象徵喜事到來與好運降臨；「灣得福」外型則仿石虎的貓型，擁有錢貓寓意，象徵守護台灣土地，帶來安心與好運。

中信銀行執行副總高人傑致詞時也表示，中國信託銀行委託台灣彩券公司發行公益彩券已經邁入第20年，20年來台彩首度推出吉祥物，背後經過許多市調與研究，終於千呼萬喚始出來，象徵台灣彩券公司邁向更為年輕化，爭取更多年輕朋友的認同。

在產品面方面，聯名款刮刮樂「哈啾咪」今日正式上市，台灣彩券總經理謝志宏表示，「哈啾咪」刮刮樂每張售價500元，頭獎500萬元共有4個，5,000元（含）以上的獎項超過10萬個，總中獎率42.02％。另外，今日也同步上市4款新品，其中，包括兩款每張售價200元的「好運連發」、「獎金樂翻倍」，以及兩款每張售價100元的「財神報到」、「推金幣」。

謝志宏指出，台灣彩券從今年1月份開始到農曆過年前共發行15款刮刮樂，這15款當中，百萬元（含）以上的獎項個數多達1,479個，總獎金逾399億元，再度刷新歷年春節前的發行紀錄。

黃志宜則說，今年春節前共發行15款刮刮樂，刷新3個歷年春節前紀錄，包括百萬元（含）以上獎項高達1,479個、總獎金逾399億元，頭獎一千萬元以上則有18個，創下「三高」。

其中，謝志宏透露，目前為止，「2000萬超級紅包」刮刮樂首位頭獎已在基隆被刮出，換言之，還有9個頭獎2,000萬元的中獎機會，100萬元獎項則被刮出42個；另外，「1200萬大吉利」刮刮樂也在高雄刮出首位頭獎1,200萬元、100萬元則被刮出10個。

