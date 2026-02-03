三星第七屆 Solve for Tomorrow 競賽開跑 祭出百萬總獎額

三星電子秉持「共創未來！賦能予人」的理念，長期透過全球性計畫「Solve for Tomorrow」培育學生創新思維與問題解決能力。台灣自 2020 年舉辦以來，累積共520 個參賽團隊、近2,000名師生參與。三星今（3）日宣布第七屆 Solve for Tomorrow 競賽正式起跑，除延續「永續社會」與「永續環境」兩大提案方向外，今年更將導入全球統一命題「攜手國際奧委會，結合體育與科技推動社會變革」，在「永續社會」面向下新增「運動科技」子題，引導學生思考透過科技促進運動參與、健康與社會連結，期待號召全台高中職與五專一至三年級在學學生以創意與行動，開創更具韌性的永續未來。

台灣三星電子總經理梁準原表示：「三星是全球科技產業領導品牌，除對於永續議題責無旁貸之外，也希望帶動更多人響應並付諸行動。Solve for Tomorrow不僅是一場競賽，更是一段陪伴學生探索、實踐與成長的學習歷程。賽事鼓勵學生從生活觀察出發，運用設計思考方法，結合STEM領域知識，逐步將創意轉化為可行的永續方案，並在過程中培養自主學習、溝通合作等關鍵技能。今年我們將持續結合全台多方資源協助參賽者突破框架，也期望Solve for Tomorrow能成為全台師生在學習歷程中一定要參加的重要賽事之一。」

六屆賽事深耕全台校園 參與規模與多元性持續擴展

Solve for Tomorrow在台灣持續展現穩健的影響力。2025年共吸引來自全台102所學校、近500位師生參與，遍及北、中、南、東共16個縣市，達全台覆蓋範圍近90%。不僅報名團隊首次破百，其中80所學校為首次參賽、更有兩所單一學校報名超過50人，顯示Solve for Tomorrow已成為全台高覆蓋率重點賽事之一。

完整賽制結合產官學資源 建構學生多元觀點與開創思維

第七屆三星 Solve for Tomorrow 競賽再次邀請臺北市政府教育局擔任指導單位，並持續呼應聯合國永續發展目標（SDGs）與教育部「核心素養」教育理念，進一步規畫完整初賽、複賽與決賽歷程。在初賽階段將辦理「早鳥永續參訪暨環教課程（註一）」，透過了解在地品牌的永續理念與實際行動，引導參賽學生發想具可執行性的永續提案。複賽及決賽階段亦延續「設計思考課程」與「業師輔導」機制，為學生提供系統化思維工具與實務指導，協助將創意構想轉化為可行方案。而「帶隊老師專屬師資培訓課程」，將支持教師將競賽經驗與方法論帶回校園，讓Solve for Tomorrow的影響力得以延伸至日常教學。

百萬總獎額與官方認證 鼓勵學生多元發想

第七屆 Solve for Tomorrow 將於2月23日開放報名，5月18日截止收件，決賽預計於11月13日隆重登場。今年賽事亦將邀請橫跨永續、教育、創新與科技應用等多元領域的專家擔任評審，依據提案的問題定義、創新概念、科技應用、作品完整度及提案技巧等指標，評選出最終優勝隊伍，總獎額超過新台幣 100 萬元。凡入選決賽之隊伍，皆可獲頒由台灣三星電子官方認證之「Solve for Tomorrow 決賽入選獎狀」及三星產品；入選複賽的所有隊伍亦可獲官方競賽證明，完整記錄參與歷程與努力成果，鼓勵學生以科技行動，為未來提出屬於自己的解方。