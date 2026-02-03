EPPD成發遇國共論壇 賴總統：二度西進或走向世界給國人選擇

總統府3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，同一時間，國民黨率團在中國大陸參加國共論壇。對此，賴總統認為，台灣到底要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國，去推動所謂的二次西進，可以讓國人做一個清楚的選擇。

賴總統說，有關國共論壇，在野黨有自己的主張和路線。這幾年來，台灣經貿路線是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，從前總統蔡英文到現在，政府簽訂台美21世紀貿易倡議，最近也談完了對等關稅、簽署投資協定，現在EPPD對話完畢，也有許多成果。

賴總統提到，如果看得更遠，我方最近也跟日本簽訂台日數位貿易協定，之前跟英國簽訂提升台英貿易夥伴倡議。在這個架構之下，去年也簽訂了三個子協定，就是投資、能源、數位貿易協定。

他表示，另外也跟東南亞國家陸續更新、洽簽新的協定，包括與印度、泰國、越南、菲律賓，都更新投資協定，並且跟一些國家也持續洽簽當中。

賴總統指出，這表示台灣這十年來國家經濟路線很穩健、一步一步在推廣，讓台灣產業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓經濟可以成為日不落國。不管太陽在什麼時候、什麼地方升起，都可以照到台灣的企業。

此刻舉行EPPD成果說明會，賴總統解釋，不是刻意要跟國民黨前往中國所進行的計畫同一時間，但剛好可以讓國人做對比。台灣到底要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國，去推動所謂的二次西進，可以讓國人做一個清楚的選擇。

賴總統強調，民進黨政府非常重視兩岸關係，不僅僅重視台美，或是台灣跟世界各國的國際關係，也同樣重視兩岸關係。

賴總統提到，從前總統蔡英文上任開始，即清楚講明承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服，也不會走回頭路。他上任的時候也特別提到，希望經由交流、對話，進行合作來達到和平共榮的目標。

他直言，自其行政院長任內開始，在立法院備詢的時候也不斷強調，兩岸有共同的敵人，就是天災、地變、傳染病，兩岸也有共同的目標，就是創造兩岸人民的福祉。

賴總統說，只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由、民主生活的方式，能夠對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，創造和平共榮。這是從蔡英文總統到他，近十年來兩岸路線持續保持善意。

賴總統表示，希望國際社會也能看見台灣守護國家的決心。守護民主、守護主權不應該被解讀為挑釁，希望在野黨進行國共交流的同時，不忘記身為國會最大在野黨，跟民眾黨結合，主導整個國會應盡的責任。

他指出，推動國政是總統、行政院長、行政團隊的責任，監督是國會的責任，國會有義務去審查中央政府總預算這些福國利民的重大政策，在野黨也有責任來審議國防特別預算，特別是在面對中國威脅的時候，不能夠不審中央政府總預算，也不能夠不審國防特別預算。

賴總統指出，若在野黨只進行國共合作，這對台灣來講是危險的，相信社會大眾應該很清楚台灣必須要有厚實的底蘊、底氣，強大的國防安全力量，才有辦法對等地進行兩岸交流，也希望國民黨能夠了解。

賴總統直言，如果國人仔細了解、清楚辨識，經濟成長率在馬前總統八年、去年及蔡總統過去八年，孰優孰劣，應該會看得清楚。