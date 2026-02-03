北市產業基金申請少...議員憂新創環境變差 產發局曝原因

為鼓勵新創產業，北市產發局設有產業發展基金提供相關津貼補助，不過，北市議員李明賢發現，近年申請數量減少，呼籲市府確認原因，以提前部署相關投資環境問題。產發局回應，主要是基金餘額有限，因此斟酌篩選同時，也確保提供完善服務。

李明賢指出，台北市產業發展基金提供勞工職業訓練費用、房屋稅或地下稅等補貼、品牌、育成、創業等創新計畫補助，只要是在台北市的公司或商業符合資格者都能申請。但是調閱申請件數，民國110年前，都會有200多件申請。

不過，Covid疫情後，112年截至114年9月，變得愈來愈少。李明賢認為，申請件數與金額的下滑，是不是代表景氣堪憂？市府應妥善研究減少原因，研判是否北市創新或投資環境問題。

產發局回應，在104年到109年申請及核准件數皆呈現明顯成長，導致基金餘額逐年下降。鑑於基金餘額有限，局處從110年透過「提高審查標準擇優補助」及「強化預算額度掌控」等作法改善基金財務狀況，以致核准補助件數及金額相較過往略有減少。

產發局說，為了提供更完善服務，在112年9月推出新創三箭政策，從資金、人才、市場等面向規劃多項創業新政。其中資金面，新增「創新加速」、「主題式研發」及「新創拔尖」等補助項目。

另外，產發局從113年起每年編列公務預算2億元挹注產發基金，在各項精進措施推動下，補助件數、補助金額已逐漸增加。115年度產發基金補助預算更增加編列至2.5億元，期給予北市新創產業更多資金支持。

產發局說，補助金計畫仍會逐年成長，相較111年補助1.19億元已有明顯提升。統計112年至114年11月底止，產業發展獎勵補助計畫已核准345案、補助金額5.6億餘元，超過8成補助案件為成立8年以下的新創企業，對於新創業者提供相當資源協助。

產發局說，經濟部FINDIT平台調查，台北市聚集全台超過43%的新創事業、超過7成的僑外投資，北市擁有健全的基礎建設、安全便利的生活環境、優秀的產業人才，具備吸引新創企業落地台北發展的有利條件。