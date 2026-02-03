快訊

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

袁惟仁離世！女兒袁融淚喊承諾「不做指甲吉他會繼續彈」

土城女童猝死...隔天7名家人又一氧化碳中毒 社會局：非脆弱家庭

北市產業基金申請少...議員憂新創環境變差 產發局曝原因

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
產發局持續協助推動新創產業發展的平台，首座福星社宅創新基地。圖／台北市產業發展局提供
產發局持續協助推動新創產業發展的平台，首座福星社宅創新基地。圖／台北市產業發展局提供

為鼓勵新創產業，北市產發局設有產業發展基金提供相關津貼補助，不過，北市議員李明賢發現，近年申請數量減少，呼籲市府確認原因，以提前部署相關投資環境問題。產發局回應，主要是基金餘額有限，因此斟酌篩選同時，也確保提供完善服務。

李明賢指出，台北市產業發展基金提供勞工職業訓練費用、房屋稅或地下稅等補貼、品牌、育成、創業等創新計畫補助，只要是在台北市的公司或商業符合資格者都能申請。但是調閱申請件數，民國110年前，都會有200多件申請。

不過，Covid疫情後，112年截至114年9月，變得愈來愈少。李明賢認為，申請件數與金額的下滑，是不是代表景氣堪憂？市府應妥善研究減少原因，研判是否北市創新或投資環境問題。

產發局回應，在104年到109年申請及核准件數皆呈現明顯成長，導致基金餘額逐年下降。鑑於基金餘額有限，局處從110年透過「提高審查標準擇優補助」及「強化預算額度掌控」等作法改善基金財務狀況，以致核准補助件數及金額相較過往略有減少。

產發局說，為了提供更完善服務，在112年9月推出新創三箭政策，從資金、人才、市場等面向規劃多項創業新政。其中資金面，新增「創新加速」、「主題式研發」及「新創拔尖」等補助項目。

另外，產發局從113年起每年編列公務預算2億元挹注產發基金，在各項精進措施推動下，補助件數、補助金額已逐漸增加。115年度產發基金補助預算更增加編列至2.5億元，期給予北市新創產業更多資金支持。

產發局說，補助金計畫仍會逐年成長，相較111年補助1.19億元已有明顯提升。統計112年至114年11月底止，產業發展獎勵補助計畫已核准345案、補助金額5.6億餘元，超過8成補助案件為成立8年以下的新創企業，對於新創業者提供相當資源協助。

產發局說，經濟部FINDIT平台調查，台北市聚集全台超過43%的新創事業、超過7成的僑外投資，北市擁有健全的基礎建設、安全便利的生活環境、優秀的產業人才，具備吸引新創企業落地台北發展的有利條件。

台北

延伸閱讀

台北漁產委外17歲員工絞機器亡 北市：雇主涉2刑責

草莓大福沒標價格...北市消保官聯合稽查年貨大街 再犯將直接開罰

曾和「盜版Labubu」合照！吳欣岱反擊放任盜版 北市：搞錯主管機關

北市失業家庭子女學費補助開跑 最高35800優於中央補助

相關新聞

過年前預售案場冷清清！這縣市慘到谷底 平均來客量僅2組

政策緊箍咒，春節將至，買盤也無心賞屋，七都預售案場人氣持續冷清，據591新建案統計，七都1月預售案來客量，除高雄外，其餘...

北市產業基金申請少...議員憂新創環境變差 產發局曝原因

為鼓勵新創產業，北市產發局設有產業發展基金提供相關津貼補助，不過，北市議員李明賢發現，近年申請數量減少，呼籲市府確認原因...

社宅不只談比例 民團：量能與租屋透明才是關鍵

賴政府近期下修直接興建社會住宅目標，引發在野黨與民間團體質疑。有民團指出，社會住宅保留比例再怎麼調整，若整體量能無法持續...

電支前進日本+1！全盈+PAY 跨境日本支付上線了

台灣電子支付業者積極搶進海外旅遊消費市場，跨境支付成為布局國際的重要關鍵。全盈支付宣布旗下電子支付品牌「全盈+PAY」跨...

餐飲業過好年 獎金大加碼…王品發3.2億獎金、全家激勵金5至11個月

餐飲業年終行情出爐，2025年獎金水準普遍較2024年加碼。王品集團昨（2）日宣布，由於去年營收再創歷史高峰，決議發放超...

鋼筋價格上揚 提前啟動

主力上市電爐廠豐興、威致昨（2）日鋼筋新盤價每公噸漲200元，市場解讀為鋼市向好的明確信號，儘管年關將近交投趨於清淡，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。