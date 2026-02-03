過年前預售案場冷清清！這縣市慘到谷底 平均來客量僅2組

政策緊箍咒，春節將至，買盤也無心賞屋，七都預售案場人氣持續冷清，據591新建案統計，七都1月預售案來客量，除高雄外，其餘皆較去年同期衰退，台南市來客量腰斬至2組，較去年衰退78.1%，另外雙北、桃園等縣市，也都年減1至3成，反觀台中及高雄卻逆勢開出紅盤。

591新建案新聞課組長林哲緯指出，由於市場觀望氛圍依舊濃厚，且1月因鄰近農曆春節，推案處在低水位，在基期偏低且缺乏指標案拉抬下，人氣自然難有起色。整體而言，目前僅在精華區塊的大案擁有較長蜜月期吸引消費者，其餘個案仍處於艱辛的打底階段。

觀察各縣市，雙北、桃園來人悉數衰退，其中新北市月減近6成最多，主因是去年第4季在板橋江翠北側及塭仔圳重劃區，有「日安PARK」、「義泰信」等新案推出，由於兩區新案供給不多且地段精華，甫一公開即吸引不少人潮，單周來人都有突破百組，進一步拉高整體平均，才導致落差如此明顯。

相較之下，高雄市雖月減，但年增卻翻倍成長。林哲緯指出，關鍵還是季節性影響，尤其去年1月僅有零星預售案推出，來人數跌至歷史新低，今年1月則在三民區有「國泰明誠」等大樓案公開，進而拉高增幅。實際上本月如楠梓、仁武及橋頭等區，幾乎未見預售案公開，僅有零星成屋個案，並非實質性回溫。