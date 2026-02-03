快訊

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

袁惟仁離世！女兒袁融淚喊承諾「不做指甲吉他會繼續彈」

土城女童猝死...隔天7名家人又一氧化碳中毒 社會局：非脆弱家庭

過年前預售案場冷清清！這縣市慘到谷底 平均來客量僅2組

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

政策緊箍咒，春節將至，買盤也無心賞屋，七都預售案場人氣持續冷清，據591新建案統計，七都1月預售案來客量，除高雄外，其餘皆較去年同期衰退，台南市來客量腰斬至2組，較去年衰退78.1%，另外雙北、桃園等縣市，也都年減1至3成，反觀台中及高雄卻逆勢開出紅盤。

591新建案新聞課組長林哲緯指出，由於市場觀望氛圍依舊濃厚，且1月因鄰近農曆春節，推案處在低水位，在基期偏低且缺乏指標案拉抬下，人氣自然難有起色。整體而言，目前僅在精華區塊的大案擁有較長蜜月期吸引消費者，其餘個案仍處於艱辛的打底階段。

觀察各縣市，雙北、桃園來人悉數衰退，其中新北市月減近6成最多，主因是去年第4季在板橋江翠北側及塭仔圳重劃區，有「日安PARK」、「義泰信」等新案推出，由於兩區新案供給不多且地段精華，甫一公開即吸引不少人潮，單周來人都有突破百組，進一步拉高整體平均，才導致落差如此明顯。

相較之下，高雄市雖月減，但年增卻翻倍成長。林哲緯指出，關鍵還是季節性影響，尤其去年1月僅有零星預售案推出，來人數跌至歷史新低，今年1月則在三民區有「國泰明誠」等大樓案公開，進而拉高增幅。實際上本月如楠梓、仁武及橋頭等區，幾乎未見預售案公開，僅有零星成屋個案，並非實質性回溫。

不過，儘管數據表現死氣沉沉，但有北部代銷業者透露，相較去年上半年，近期陸續有買方逐漸回流賞屋，不過大多屬理性買盤甚至是傾向撿便宜，要成功轉為實質成交，仍有一大距離要走。

七都近期預售案平均來人量。資料來源／591新建案
七都近期預售案平均來人量。資料來源／591新建案

預售 高雄市 精華

延伸閱讀

檢評會認林俊言偵辦京華城案行為不當 新北檢：未收到公文

沈慶京請求評鑑林俊言不成立 檢評會：移請新北檢適當處分

彰化人氣皮膚診所爆掛號黃牛 1500元代排隊被調查

2026台北動漫節超狂！日本人氣動漫10種福袋全都有

相關新聞

過年前預售案場冷清清！這縣市慘到谷底 平均來客量僅2組

政策緊箍咒，春節將至，買盤也無心賞屋，七都預售案場人氣持續冷清，據591新建案統計，七都1月預售案來客量，除高雄外，其餘...

北市產業基金申請少...議員憂新創環境變差 產發局曝原因

為鼓勵新創產業，北市產發局設有產業發展基金提供相關津貼補助，不過，北市議員李明賢發現，近年申請數量減少，呼籲市府確認原因...

社宅不只談比例 民團：量能與租屋透明才是關鍵

賴政府近期下修直接興建社會住宅目標，引發在野黨與民間團體質疑。有民團指出，社會住宅保留比例再怎麼調整，若整體量能無法持續...

電支前進日本+1！全盈+PAY 跨境日本支付上線了

台灣電子支付業者積極搶進海外旅遊消費市場，跨境支付成為布局國際的重要關鍵。全盈支付宣布旗下電子支付品牌「全盈+PAY」跨...

餐飲業過好年 獎金大加碼…王品發3.2億獎金、全家激勵金5至11個月

餐飲業年終行情出爐，2025年獎金水準普遍較2024年加碼。王品集團昨（2）日宣布，由於去年營收再創歷史高峰，決議發放超...

鋼筋價格上揚 提前啟動

主力上市電爐廠豐興、威致昨（2）日鋼筋新盤價每公噸漲200元，市場解讀為鋼市向好的明確信號，儘管年關將近交投趨於清淡，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。