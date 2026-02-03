遠通電收攜裕隆推中古車數位交易新模式 公開競標價格有保障

迎接新年換車潮，遠通電收3日宣布，旗下遠創智慧 uTagGo 攜手裕隆集團移動服務事業旗下行冠企業，推出結合「保底＋分潤」機制的中古車數位交易新模式。車主可透過數位化流程完成賣車，除享有交易保障外，若拍賣成交價高於保底價，還可額外取得溢價分潤，提升中古車交易透明度與效率。

遠通電收指出，長期透過 uTagGo 平台整合國道 ETC、eTag 停車及用車相關服務，打造智慧行車生態系；裕隆集團則深耕汽車製造、銷售、金融、售後服務、租賃與中古車市場，並以數位化、智慧化移動服務為核心，發展多元移動服務生態圈。此次雙方合作，透過 uTagGo 的數位入口，結合行冠企業的車輛查定、認證體系及全台最大二手車拍賣平台，串聯數位平台與實體汽車服務體系。

為簡化車主賣車流程，雙方以「保障先行」為核心，推出中古車數位賣車服務。車主透過 uTagGo App 預約，即可取得專人報價，並安排免費到府查定，確認收購保底價格；車輛隨後進入全台最大二手車拍賣平台競標，若成交價高於保底價，車主可再獲得溢價分潤。整體交易流程公開透明，並由平台承擔價格下跌風險。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，遠通攜手 uTagGo 積極打造行車生態圈，目前已提供全台超過 3,000 場路邊停車自動扣繳服務，未來也將持續結合策略夥伴資源，完善智慧用車應用。

行冠企業則指出，此次合作將數位服務與實體產業深度整合，不僅是中古車交易模式的創新，也有助於提升車主資產價值保障。

在實際流程上，車主透過 uTagGo App 預約後，可由專人進行初步報價與到府查定，確認保底價格後，雙方簽署正式汽車買賣契約，平台並先行撥付保底金。車輛上架拍賣後，若成交價扣除保底金與相關費用仍有餘額，溢價部分將於次月匯給車主；若拍賣價格低於保底金，差額則由平台吸收，車主無須負擔損失。