台南晶英全館「馬」力全開 過年加碼推「虎威納福．府城招財宴」

2026新春假期，台南晶英服務不打烊，強勢推出澎湃團圓桌菜與精緻冷凍、熟食外帶年菜陪伴大家迎新年。不僅規劃「駿馬奔晶年」年節團圓走春宴，更於大年初三至初六加碼推出以虎爺為靈感，打造的「虎威納福・府城招財宴」。外帶年菜則涵蓋中西式菜餚，輕鬆滿足不同家庭需求。

台南晶英的宴會廳每年開賣即秒殺的除夕春節團圓宴，首度推出雙主題企劃，提供更多元的用餐體驗，小家庭可預訂「駿馬奔晶年」餐宴，含精選廣式爐烤櫻桃鴨及各式海派菜色，四人起桌；另一主題則是主廚團隊延伸臺南市美術館甫開跑的年節特展「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」，打造充滿古都文化的「虎威納福・府城招財宴」，菜餚靈感取源於虎爺喜愛的食材與好運吉祥話，完美呼應展覽以美食跟眾神相連的理念，此套餐點初三至初六限定供應，品嚐虎式美饌再前往觀展，馬上為新年討個「虎虎生風」好彩頭。

「虎威納福・府城招財宴」首道六福迎虎海鮮拼特以六款主廚手路菜象徵六方虎爺公坐鎮，寓指步步高升的海參竹菇虎掌煲或宮廷北菇燴虎掌可按喜愛二選一、祈求事事如意的如意鯉魚捲與希望新年就能添好運的豬腳魚翅羹，另相傳虎爺愛吃炸雞，主廚特製了創意金沙炸雞刈包，另有兼顧美味與營養的六彩鮮蔬聚寶盆，呼應虎爺台語諧音「好野（有錢）」，而呈獻財源滾滾魷魚螺肉蒜鍋、選用在地食材的金絲八寶米糕則一展府城風情，最後以虎爺喜愛的雞蛋製成香綿軟滑焦糖虎氣布丁，為餐宴畫下完美句點。

偏好在家團圓的民眾，同樣能輕鬆享用星級料理，冷凍年菜推出四至六人份駿馬迎春組合與單點鯧魚炊粉，熟食則有馬馳獻瑞套組，簡單覆熱即可上桌。西式菜餚則由ROBIN’S主廚操刀，提供慢燉手把牛小排、爐烤台灣豬戰斧與碳烤香料雞肉捲經典組合，搭配時令海鮮、碳烤季節時蔬與主廚濃湯等，透過美食送上新春祝福。伴手禮盒除了傳統鳳梨酥、西式創意鳳梨夾心酥、蘋果夾心餅乾外、亦推出以諧音「吼哩晶厚野（讓你真有錢）」的HOLY晶虎爺-金沙蛋捲禮盒，盒內盛裝鹹香刷嘴的金沙蛋捲，為新年增添更多財運及好福氣。