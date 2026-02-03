社宅不只談比例 民團：量能與租屋透明才是關鍵

賴政府近期下修直接興建社會住宅目標，引發在野黨與民間團體質疑。有民團指出，社會住宅保留比例再怎麼調整，若整體量能無法持續增加，實際能分配給婚育家庭的戶數仍有限，政府應正視社宅量不足的結構性問題，同時強化租屋市場資訊透明，才能讓婚育家庭在居住政策上真正「有感」。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，住宅法修法後，社會住宅保留至少20%給新婚或育有未成年子女家庭，方向本身並無問題，國內外也已有不少作法，朝野政黨的共識度高，但政策成效的關鍵在於社會住宅整體量能是否持續推進。他指出，若社宅興建數量停滯甚至下修，即便訂出20%保留比例，實際可供婚育家庭使用的戶數仍然有限，難以發揮政策效果。

彭揚凱直言，中央先前提出婚育宅政策，卻又下修直接興建社宅目標，形成政策上的矛盾，形同以制度設計掩蓋社宅量能不足的現實。他認為，政府應持續增加社會住宅供給，量能做大後，保留比例才有實質意義。同時，包租代管政策必須真正發揮功能，而非流於形式。

針對租屋政策，彭揚凱指出，過去包租代管與租金補貼資訊揭露不足，導致租屋市場價格失真，民眾難以判斷合理行情。他肯定此次修法要求租金資訊以「每坪價格」揭露，認為有助提升市場透明度，避免因整層計價方式，造成不同縣市租金比較失真，讓租屋族更容易掌握實際負擔。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡也指出，社會住宅量能下修後，不僅婚育家庭，所有申請對象可分配的戶數都會同步減少。他表示，政府住宅政策在供給端主要有三項工具，包括政府自辦社宅、租金補貼及社會住宅包租代管，但長期缺乏對供給工具與需求族群的整體盤點與政策引導，導致各類族群集中競逐社會住宅，使資源配置更加吃緊。

呂秉怡認為，不同來源的社會住宅在區位、房型及社區接受度上差異甚大，政策上應更細緻分類配置。他指出，年輕與婚育家庭在租屋市場的接受度相對較高，若能搭配足夠的租金補貼、資訊透明的租屋市場，以及包租代管作為中介機制，有助將部分需求導向租屋市場，讓政府直接興建的社會住宅，優先留給市場較難接受的弱勢族群，發揮居住安全網功能。