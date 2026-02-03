餐飲業過好年 獎金大加碼 王品發放3.2億獎金 全家激勵金五至11個月

餐飲業年終行情出爐，2025年獎金水準普遍較2024年加碼。王品集團昨（2）日宣布，由於去年營收再創歷史高峰，決議發放超過3.2億元獎金，頂尖店長年薪突破300萬元，打破連鎖餐飲店長薪資天花板。

全家餐飲（7708）亦宣布，2025年的年終獎金加上績效獎金介於五至11個月；麥味登母公司揚秦也預估，2025年獎金總額將較2024年成長兩成以上。顯示連鎖餐飲在營運穩步攀升下，整體薪酬水準明顯走高。

餐飲產業薪資結構不斷上移，王品今年1月發放的去年年終獎金及績效各項獎金超過3.2億元，為歷史新高。內部統計，超過三成店長與主廚2025年年薪跨越百萬元門檻，其中19位年薪達200萬元以上。

此外，王品在固定月薪、門店達成獎金與年終獎金合計後，表現最突出的店長2025年全年領到47個月、年薪突破300萬元，換言之，全年各項獎金加總高達35個月，成為餐飲業店長薪酬的新指標。

不僅獎金規模走高，內部調薪與升遷幅度也同步擴大。王品2025年共有超過5,000人次獲得加薪機會，超過500名員工升職，顯示集團在調整薪酬結構的同時，也加速管理梯隊的培養。以火鍋品牌「聚」為例，有現任店長從月薪3.2萬元的外場同仁做起，約兩年半便晉升店長，年薪翻倍站上百萬水準。

在人力招募與留才方面，王品自今年元旦起再調高起薪，集團正職起薪調整為36,800元，較法定基本工資高出25%。燒肉與火鍋品牌儲備幹部起薪含獎金上看45,200元，儲備店長與主廚起薪最高達5.5萬元；王品已連續13年調升品牌起薪，持續強化薪資競爭力，並降低門店人力流動風險。

餐飲同業方面，全家餐飲因去年營收創下歷史新高，員工今年可領五至11個月激勵及績效獎金，表現優異者年薪有機會超過23個月。全家餐飲表示，內需消費市場和聚餐需求攀升推升營運動能，獎酬水準因此較2024年明顯提升，未來將持續透過薪酬優化，以提升人才留任與門店營運品質。