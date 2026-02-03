餐飲業擴大客群 調整價位結構

餐飲業在2026年面臨人事、原物料等成本居高不下，除加強留才策略外，連鎖品牌也開始從「價格機制」著手，目標是擴大目標客群，帶入新的消費量能。

日系壽司連鎖龍頭藏壽司昨（2）日宣布，調整全台壽司盤價位結構，引進更細緻的多段式價位；乾杯（1269）日前也宣布2026年啟動價格帶重購策略，兩大指標品牌在計費邏輯上的改變，有意透過調價讓消費者有更多元選擇，擴大吸客量能，也成為今年連鎖餐飲業的重要市場訊號。

藏壽司自2月5日起將正式啟動全台計價方式調整，新增30元、50元、60元、90元、100元五個價位帶，並一次推出17款新品。在原有40元與80元主力價位維持不變的前提下，藉由新增低價與中高價帶切入不同消費需求。藏壽司指出，透過「價格帶重新配置」擴大消費族群，讓首次嘗試者更容易入門，同時提高中高價位品項的選購誘因，有助提升客單價。

乾杯集團則在日前啟動價格結構調整，將過去的多種不同價格的單點制簡化為399元、299元、199元、99元四檔價位。乾杯表示，透過價格帶重構，消費者選擇更直覺；搭配超過30道新品導入，整體餐點數量突破100道，目標在於重新建立品牌在年輕族群心中的價值感受與用餐節奏。