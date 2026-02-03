快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

餐飲業擴大客群 調整價位結構

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

餐飲業在2026年面臨人事、原物料等成本居高不下，除加強留才策略外，連鎖品牌也開始從「價格機制」著手，目標是擴大目標客群，帶入新的消費量能。

日系壽司連鎖龍頭藏壽司昨（2）日宣布，調整全台壽司盤價位結構，引進更細緻的多段式價位；乾杯（1269）日前也宣布2026年啟動價格帶重購策略，兩大指標品牌在計費邏輯上的改變，有意透過調價讓消費者有更多元選擇，擴大吸客量能，也成為今年連鎖餐飲業的重要市場訊號。

藏壽司自2月5日起將正式啟動全台計價方式調整，新增30元、50元、60元、90元、100元五個價位帶，並一次推出17款新品。在原有40元與80元主力價位維持不變的前提下，藉由新增低價與中高價帶切入不同消費需求。藏壽司指出，透過「價格帶重新配置」擴大消費族群，讓首次嘗試者更容易入門，同時提高中高價位品項的選購誘因，有助提升客單價。

乾杯集團則在日前啟動價格結構調整，將過去的多種不同價格的單點制簡化為399元、299元、199元、99元四檔價位。乾杯表示，透過價格帶重構，消費者選擇更直覺；搭配超過30道新品導入，整體餐點數量突破100道，目標在於重新建立品牌在年輕族群心中的價值感受與用餐節奏。

消費 餐飲業 藏壽司

延伸閱讀

藏壽司啟動史上最大菜單改版！五段新盤價全曝光、扭蛋遊戲雙倍玩

日系連鎖店竟比早餐店便宜！網讚牛肉蛋餅45元「吃到膩為止」

MLB／道奇「Sushi Friday」是小確幸 山本由伸：沒先發心情特別好

MLB／世界大賽G3本在喝咖啡吃壽司 山本由伸還原18局大戰心境

相關新聞

餐飲業過好年 獎金大加碼 王品發放3.2億獎金 全家激勵金五至11個月

餐飲業年終行情出爐，2025年獎金水準普遍較2024年加碼。王品集團昨（2）日宣布，由於去年營收再創歷史高峰，決議發放超...

鋼筋價格上揚 提前啟動

主力上市電爐廠豐興、威致昨（2）日鋼筋新盤價每公噸漲200元，市場解讀為鋼市向好的明確信號，儘管年關將近交投趨於清淡，但...

餐飲業擴大客群 調整價位結構

餐飲業在2026年面臨人事、原物料等成本居高不下，除加強留才策略外，連鎖品牌也開始從「價格機制」著手，目標是擴大目標客群...

減班效應 日韓機票價飆漲 東京、首爾線寒假衝上3萬元

國內航空業減班效應，機票醞釀第二波漲勢。航空業內人士表示，日本線一直是國人最愛的出遊的黃金航線，今年寒假一開跑，台北-東...

航空貨運2月業績看俏

春節即將到來，物流業者推估，在搶出貨潮下，航空貨運2月將迎高運價。華航、長榮航、星宇航空、中菲行、捷迅及台驊等航空貨運2...

進口車銷售減 卡在關稅

1月車市因政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長，加上各大品牌於農曆年前積極推出促銷活動搶攻買氣，整體車市35,073台與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。