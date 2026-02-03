鋼筋價格上揚 提前啟動

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

主力上市電爐廠豐興（2015）、威致昨（2）日鋼筋新盤價每公噸漲200元，市場解讀為鋼市向好的明確信號，儘管年關將近交投趨於清淡，但成本端的推升已讓鋼筋價格提前啟動，為金馬年行情迎來好兆頭。

上市電爐廠主管說，受惠於國際原物料價格底部支撐強勁，加上市場預期農曆年後營造廠將迎來大規模補庫存潮，鋼筋價揚不令人意外。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料價格漲跌互見。美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼漲至每公噸316美元，澳洲鐵礦砂由105.4美元下跌至104.75美元。

上市鋼廠主管說，成本端推升已讓鋼筋價格提前回暖，國際廢鋼止跌回升，小鋼胚報價轉強，底層支撐力道明顯轉強。

此外，近期國際小鋼胚行情回升，使得單軋廠與電爐廠的生產成本底線不斷上移，在原物料墊高壓力下，鋼廠調漲報價以反映成本勢在必行。

