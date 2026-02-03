中鋼盤價連三漲 回暖訊號增 七類鋼品下月每公噸調高500元

鋼市過好年，中鋼（2002）盤價連三漲。中鋼昨（2）日開出3月盤價，七大類鋼品每公噸全面調漲500元，且漲幅高於2月的300元，為連三個月開出漲盤；業內認為，中鋼3月盤價漲勢擴大，顯示短線鋼價向上氣勢未衰，新年度營運回暖訊號增強。

在中鋼盤價調漲的展望下，業內認為，中下游鋼廠金馬年迎來好采頭，相關品項內外銷報價可跟進調高，可望有效貢獻營收獲利，鋼鐵股第1季表現將更有底氣。

中鋼昨日股價收21.1元、上漲0.35元，漲幅為1.69%，股價連四個交易日向上、交易量連三天放大，昨量仍達19.1萬張；三大法人中，外資、自營商均站在買方，其中，外資買超3.9萬張，為近五個交易日來最大量。

法人分析，昨天中鋼熱冷軋、電鍍鋅、熱浸鍍鋅以及電磁鋼捲全面提價，相關用戶裕鐵、燁輝、盛餘、高興昌、新光鋼、美亞等關連鋼廠受惠，除了可跟漲價外，存貨價值更進一步墊高，對各鋼廠資產價值有加分效果。另一方面，2026年開年後，中鋼1月、2月熱、冷軋底材每公噸都調漲300元，3月漲幅擴大到500元，鋼價「月來月高」，強化市場交易信心，中鋼第1季獲利可期。

中鋼指出，全球經濟展現韌性，製造業需求端逐步回穩，有利啟動補庫存循環。美國聯準會持續邁向降息周期，美元回落有助國際大宗商品價格看漲。美國經濟表現維持穩健，歐洲經濟穩步復甦，中國大陸推動大規模「以舊換新」政策提振內需，IMF將今年全球經濟成長率預測由3.1%上修至3.3%。台灣民間消費量能穩步回升，加以台美關稅談判優於預期，出口貿易動能可望延續，經濟內外表現溫和擴張。

鋼鐵市場方面，鐵礦砂價格在每公噸100美元至105美元水準，冶金煤行情突破每公噸250美元，鋼鐵生產成本持續上揚。

美國熱軋行情延續自去年第4季以來的漲勢，歐盟CBAM碳邊境稅新制帶動當地行情回升。大陸去年粗鋼產量年減4.4%，供需結構持續改善，寶武、鞍本等鋼廠3月板材每公噸均調漲人民幣100元、約14美元，國際鋼市自谷底回升態勢確立。

中鋼指出，為順應國際行情走勢並反映煉鋼成本上漲壓力，3月月盤產品全面調漲，並依個別產業需求實施多元方案，持續強化用鋼產業接單競爭力。