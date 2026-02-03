聽新聞
進口車銷售減 卡在關稅
1月車市因政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長，加上各大品牌於農曆年前積極推出促銷活動搶攻買氣，整體車市35,073台與去年同期相當；但進口車在關稅遲遲未明之下，較去年同期衰退12.2%，豪華車衰退幅度更達26.1%，顯示關稅議題仍是今年車市的最大變數。
元月的車市與去年同期持平，但進口車與國產車的銷售則呈現兩樣情，國產車普遍成長較多，進口車品牌則較去年同期大幅衰退。主要是月中因美國進口車關稅政策未明，市場氛圍轉趨保守，消費者觀望情緒升溫，使銷售動能略受影響。
至於2月車市預估，龍頭車廠和泰車認為，2月整體總市場登錄預估為26,000 台，年減6%。
