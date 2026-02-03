快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

聽新聞
0:00 / 0:00

進口車銷售減 卡在關稅

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

1月車市因政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長，加上各大品牌於農曆年前積極推出促銷活動搶攻買氣，整體車市35,073台與去年同期相當；但進口車在關稅遲遲未明之下，較去年同期衰退12.2%，豪華車衰退幅度更達26.1%，顯示關稅議題仍是今年車市的最大變數。

元月的車市與去年同期持平，但進口車與國產車的銷售則呈現兩樣情，國產車普遍成長較多，進口車品牌則較去年同期大幅衰退。主要是月中因美國進口車關稅政策未明，市場氛圍轉趨保守，消費者觀望情緒升溫，使銷售動能略受影響。

至於2月車市預估，龍頭車廠和泰車認為，2月整體總市場登錄預估為26,000 台，年減6%。

車市 進口車 國產車

延伸閱讀

川普揚言提高關稅 首爾：韓美就關稅議題取得進展

台美關稅談判底定…中經院：彰顯台戰略價值 大陸因此「強烈反對」

台美關稅談定 1月製造業PMI未來半年展望「大升10個百分點」

車市平穩 台灣車市1月總市場領牌數為35073台

相關新聞

餐飲業過好年 獎金大加碼 王品發放3.2億獎金 全家激勵金五至11個月

餐飲業年終行情出爐，2025年獎金水準普遍較2024年加碼。王品集團昨（2）日宣布，由於去年營收再創歷史高峰，決議發放超...

鋼筋價格上揚 提前啟動

主力上市電爐廠豐興、威致昨（2）日鋼筋新盤價每公噸漲200元，市場解讀為鋼市向好的明確信號，儘管年關將近交投趨於清淡，但...

餐飲業擴大客群 調整價位結構

餐飲業在2026年面臨人事、原物料等成本居高不下，除加強留才策略外，連鎖品牌也開始從「價格機制」著手，目標是擴大目標客群...

減班效應 日韓機票價飆漲 東京、首爾線寒假衝上3萬元

國內航空業減班效應，機票醞釀第二波漲勢。航空業內人士表示，日本線一直是國人最愛的出遊的黃金航線，今年寒假一開跑，台北-東...

航空貨運2月業績看俏

春節即將到來，物流業者推估，在搶出貨潮下，航空貨運2月將迎高運價。華航、長榮航、星宇航空、中菲行、捷迅及台驊等航空貨運2...

進口車銷售減 卡在關稅

1月車市因政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長，加上各大品牌於農曆年前積極推出促銷活動搶攻買氣，整體車市35,073台與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。