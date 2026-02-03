航空貨運2月業績看俏

春節即將到來，物流業者推估，在搶出貨潮下，航空貨運2月將迎高運價。華航（2610）、長榮航、星宇航空、中菲行、捷迅及台驊等航空貨運2月貨運業績看俏。

航空貨運今年開春價格及運量同步報喜，1月15日進入農曆年前出貨小旺季，價格開漲，以公斤計價，美西線來到220元，美東線約在240元，2月初航空貨運價格還會再向上衝，推估有望站上每公斤300元，推升各家業者2月的營收、獲利。

2026年航空貨運市場供需表現比海運市場好，AI需求、美國再次偉大的生產基地轉變，改變航空貨運市場生態，華航、長榮航有大規模的航空貨運機隊，以因應客戶需求提供貨運包機服務。

星宇航空純貨機還未加入，看好AI等相關產品需求推升航空貨運市場穩健成長，星宇受惠於A350-1000交機，機腹載貨的運能大增，2026年貨運量估最少成長三成，成為推升營收、獲利成長新動能。

隨著AI產業需求強勁，這些高科技客戶成為航空業者最喜歡的嬌客，AI相關伺服器都是重貨，且今年開始進入大量交貨，也推升農曆年前出貨需求，讓2月航空貨運出貨旺季需求比往年還旺。