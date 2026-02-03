快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

聽新聞
0:00 / 0:00

減班效應 日韓機票價飆漲 東京、首爾線寒假衝上3萬元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
國內航空業減班效應，機票醞釀第二波漲勢，寒假台北-東京票價直接飛3萬元起跳。聯合報系資料照
國內航空業減班效應，機票醞釀第二波漲勢，寒假台北-東京票價直接飛3萬元起跳。聯合報系資料照

國內航空業減班效應，機票醞釀第二波漲勢。航空業內人士表示，日本線一直是國人最愛的出遊的黃金航線，今年寒假一開跑，台北-東京票價直接飛3萬元起跳；在航空業減班效應下，恐牽動暑期日本線將再度大漲。

據了解，全球掀起機師、空服員搶人大戰，牽動國內航空從業人員流向，華航（2610）、長榮航兩大企業以高額年終獎金穩軍心。

台灣虎航則因採平價航空營運模式，景氣大好時機師人員流變動的速度加快，因此近日短缺機師，而主動調整部分航班，台灣虎航評估整體影響航班數量約1%，因此宣布夏季班表減航，並以日本線為主。這麼一來，也預告今年暑假日本線價格將再度大漲。

業界認為今年暑假的日本線走勢會跟寒假走勢相似；以今年寒假為例，元月寒假一開跑，日本、韓國線立即一位難求，2月寒假及過年期間機票價格更是大漲，以東京、首爾為例，元月25日以後的來回機票售價已經衝3萬元，跟淡月時間相比漲幅達一倍。

全球航空業在疫後出現報復性需求，IATA預估全球旅運需求看漲，亞太地區成為主力，預估2026年總旅客人數達52億人次，載客率83.8%，將創歷史新高，國內的航空業者也普遍認為，高科技產業持續增溫，帶動商務及旅運需求。

華航今年陸續迎接24架全新787機隊交機，搭配新機加入，華航準備工作全面上線，加緊機師人才培育，海外自訓的機師最少有30多名，為新機加入北美及歐洲增班做足準備。

華航目前機師人數近1,500名，今年持續招募飛航組員、客服人員、貨運營運人員、工程專案室機電副工程師及修護人員等，將延攬逾500人。

長榮航空現階段機師數量約1,500名。長榮航空機師採全年隨時接受報名方式招募，依照交機時程規劃，2026年約晉用160名機師。

機師 長榮航空 日本

延伸閱讀

籃球／日本男籃總教練霍瓦斯卸任 八村壘爭議被指是導火線

新北：春節假期市區公車減班 旅遊路線機動加開

中職／兄弟6+1位「打教海」平野惠一看台美日韓全餐認為是好事

華航力挺Team Taiwan前進日本 一起為台灣棒球加油

相關新聞

餐飲業過好年 獎金大加碼 王品發放3.2億獎金 全家激勵金五至11個月

餐飲業年終行情出爐，2025年獎金水準普遍較2024年加碼。王品集團昨（2）日宣布，由於去年營收再創歷史高峰，決議發放超...

鋼筋價格上揚 提前啟動

主力上市電爐廠豐興、威致昨（2）日鋼筋新盤價每公噸漲200元，市場解讀為鋼市向好的明確信號，儘管年關將近交投趨於清淡，但...

餐飲業擴大客群 調整價位結構

餐飲業在2026年面臨人事、原物料等成本居高不下，除加強留才策略外，連鎖品牌也開始從「價格機制」著手，目標是擴大目標客群...

減班效應 日韓機票價飆漲 東京、首爾線寒假衝上3萬元

國內航空業減班效應，機票醞釀第二波漲勢。航空業內人士表示，日本線一直是國人最愛的出遊的黃金航線，今年寒假一開跑，台北-東...

航空貨運2月業績看俏

春節即將到來，物流業者推估，在搶出貨潮下，航空貨運2月將迎高運價。華航、長榮航、星宇航空、中菲行、捷迅及台驊等航空貨運2...

進口車銷售減 卡在關稅

1月車市因政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長，加上各大品牌於農曆年前積極推出促銷活動搶攻買氣，整體車市35,073台與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。