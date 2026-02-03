減班效應 日韓機票價飆漲 東京、首爾線寒假衝上3萬元

國內航空業減班效應，機票醞釀第二波漲勢。航空業內人士表示，日本線一直是國人最愛的出遊的黃金航線，今年寒假一開跑，台北-東京票價直接飛3萬元起跳；在航空業減班效應下，恐牽動暑期日本線將再度大漲。

據了解，全球掀起機師、空服員搶人大戰，牽動國內航空從業人員流向，華航（2610）、長榮航兩大企業以高額年終獎金穩軍心。

台灣虎航則因採平價航空營運模式，景氣大好時機師人員流變動的速度加快，因此近日短缺機師，而主動調整部分航班，台灣虎航評估整體影響航班數量約1%，因此宣布夏季班表減航，並以日本線為主。這麼一來，也預告今年暑假日本線價格將再度大漲。

業界認為今年暑假的日本線走勢會跟寒假走勢相似；以今年寒假為例，元月寒假一開跑，日本、韓國線立即一位難求，2月寒假及過年期間機票價格更是大漲，以東京、首爾為例，元月25日以後的來回機票售價已經衝3萬元，跟淡月時間相比漲幅達一倍。

全球航空業在疫後出現報復性需求，IATA預估全球旅運需求看漲，亞太地區成為主力，預估2026年總旅客人數達52億人次，載客率83.8%，將創歷史新高，國內的航空業者也普遍認為，高科技產業持續增溫，帶動商務及旅運需求。

華航今年陸續迎接24架全新787機隊交機，搭配新機加入，華航準備工作全面上線，加緊機師人才培育，海外自訓的機師最少有30多名，為新機加入北美及歐洲增班做足準備。

華航目前機師人數近1,500名，今年持續招募飛航組員、客服人員、貨運營運人員、工程專案室機電副工程師及修護人員等，將延攬逾500人。

長榮航空現階段機師數量約1,500名。長榮航空機師採全年隨時接受報名方式招募，依照交機時程規劃，2026年約晉用160名機師。