晶華攜BMW 開辦「晶采自駕遊」

自由行的旅遊模式持續升溫，提供優質的交通自主性與具有特色的在地體驗遊程，成為旅宿業勝出的關鍵。晶華國際酒店集團（2707）2026年再度攜手BMW總代理汎德，整合頂級住宿資源與德系豪華車款體驗，於台北晶華、北投晶泉丰旅、蘭城晶英、太魯閣晶英以及台南晶英推出「晶采自駕遊」住房專案，每房6,999元起。

晶華國際酒店集團表示，邀請旅人透過頂級住宿與BMW駕馭體驗的結合，開啟一段兼具風格、節奏與生活品味的旅程，集團期望透過跨界合作模式，提升旅宿服務的附加價值，創造差異化市場優勢。預訂「晶采自駕遊」住房專案的旅客，入住期間皆可免費駕乘全新BMW車款，BMW總代理汎德特別依照各館旅遊型態精選不同的人氣車型進駐。

台北晶華酒店推出的「BMW都會馳行」專案邀請雙人入住精緻套房，包含翌日栢麗廳雙人「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」，入住期間可選擇體驗BMW 5系列豪華房車或BMW iX旗艦純電休旅等豪華車款。

北投晶泉丰旅推出「BMW風格悠旅」三天兩夜住房專案，16,660元起連續入住泉思家庭客房兩晚，翌日早晨可於三燔北投享用草山舒活健康早餐。

蘭城晶英酒店則為親子旅遊打造專屬自駕體驗，凡以當季專案入住三天兩夜以上，入住期間免費使用全新世代 BMW X3展開自駕假期。飯店內，小朋友可盡情駕駛兒童電動車繞行芬朵奇堡或客房賽車廊道，大人則可親身體驗新世代中型豪華運動休旅的極致科技與尊榮座艙，打造專屬的夢想「Carstel」（Cars及Hotel的創新字）。

太魯閣晶英酒店「BMW系列兩天一夜自駕暢遊太魯閣」住房專案，旅人可自在駕車穿梭太魯閣國家公園各景點，於壯麗山海之間，展開一段結合風景、人文與豪華自駕體驗的深度旅程。台南晶英酒店推出「BMW風尚假期」每房6,999元起，旅客可依需求選擇海東客房、小西門和洋套房或府城套房。