懷恩基金會資助弱勢學生

財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑積極推動公益，22年來累計捐贈數億元投入各項公益活動；其中捐助弱勢家庭學生助學金方面，14年來個人捐贈已扶助9,121位學生。他認為，企業經營者取之於民、用之於民，希望起帶頭作用，大家一起做公益。

基金會也積極投入推動社區巡迴醫療，去年以來計有松山新城、健安新城、民生社區、龍田里、自強里、精忠里、東光里、東榮里等社區巡迴醫療服務十次，嘉惠社區高齡軍榮眷便利就醫。他還於三節前往聖嘉民啟智中心，致贈慰問金及物資慰問每位教師、護理師、社工師等，感謝照護弱勢族群。

李棟樑也是軍人之友社榮譽理事長，懷恩社會福利慈善事業基金會是為紀念父母所創辦。他強調，事業有成就應幫助有需要的人。

在捐助弱勢家庭學生助學金方面， 去年5月舉辦第14屆台北市國高中助學金頒贈典禮，由前總統馬英九頒贈220位學生，李棟樑考量弱勢家庭生活困難，還增額捐助各縣市1,200戶弱勢家庭學生，費用均由個人捐贈。他所設立的「人間有愛．助學無礙」獎助學金，14年來已扶助9,121位學生。

基金會多年來持續辦理教育大愛菁師獎，去年教育大愛菁師獎表揚64位照顧弱勢、關懷偏鄉深具愛心的老師，14年來有4,855位老師甄選，表揚835位師。

在關懷偏鄉地區學校方面，每年與聯合報基金會合辦，去年招待新竹錦山國小師生一行40位到台北旅遊，參觀海事博物館、木柵動物園，中午並設宴款待，贈送全校師生紀念品謹表關懷。另外，去年還慰問新北市三峽區五寮國小、萬里區大鵬國小、桃園市大溪區三民國小、宜蘭縣大同鄉大同國小、南澳區蓬萊國小，捐贈校務發展基金及物資慰問全校師生。

丹娜絲颱風造成台南災情，李棟樑立即捐助救助金500萬元；花蓮光復鄉堰塞湖溢流水災捐助100萬元，並提供救援物資慰問救災部隊官兵。他為紀念妻子另捐資設立陳玲社會福利慈善事業基金會，他表示，太太生前曾說，事業有成就應該幫助有需要的人。

他同時也捐助慈善公益團體，包括吳林盡教育基金會、介惠慈善基金會、台灣白化症曙光協會、台東縣彩券銷售人員公會、台北市教育局清寒學生基金會、台南特教學校、世界和平會、花蓮地區遲緩兒護育團體、屏東縣善導書院、腦性麻痺關懷協會、創世基金會、安德烈食物銀行等慈善公益團體慰問金與物資協助關懷弱勢族群。

李棟樑是軍人之友社榮譽理事長，2014年迄今慰問國軍各部隊近2,200場次，每年三節慰訪高山、濱海偏遠單位，深入三軍各基層單位，照顧官兵及遺眷，讓官兵感受來自社會各界的支持鼓勵與關懷。

李棟樑曾擔任台北市進出口公會理事長、中華奧會副主席、企業永續協會理事長等職務。李棟樑經營公益團體，秉持的宗旨是「走到最前頭，做到最後頭」。