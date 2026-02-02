從寓言學管理／焦點偏移 目標飛離

話說，哥哥見大雁飛翔，搭箭準備射下時，說道：「射下後煮著吃。」弟弟說：「慢飛者適合煮，善飛者應該烤著吃。」兄弟爭論不休，就去請村長裁決。村長建議將雁一半煮、一半烤。等他們回頭再找雁，雁早已無影無蹤。《應諧錄‧爭雁》

兄弟爭的，不是雁，而是「煮與烤」的對錯；最後，雁飛了，連吃的機會都沒有。這寓言告訴我們：當焦點偏離，目標即飛離。

管理情境也常見類似情況：團隊專注瑣事，卻忽略了更重要的事：「先把雁射下來」。

何謂瑣事？艾森豪時間管理矩陣將工作依緊急與重要程度，區分成四個象限，其中不重要、不緊急者，即為瑣事。但問題是，若不重要又不緊急，為何大家仍熱中其間？因為，瑣事，符合人性。

首先，它輕鬆、不費力。討論興趣、偏好、煮法烤法、你對我錯，不須承擔後果；其次，值得感情投入。因為那涉及「我」的價值判斷。誰贏誰輸，牽動尊嚴、面子，激起爭辯慾；第三，新鮮、有趣事物，最能吸引注意。相較之下，像「射雁」這種須投入且承擔責任者，反倒不具吸引力。

於是，方向被模糊，能量被稀釋。最後，雁飛走了，兄弟仍在爭論烹調方式。

實務上，常見以下的失焦問題，導致目標遭置後。

一、無效的意見爭辯

對決策無幫助的辯論，譬如：討論標題選擇、用詞取捨等，這些議題，對工作成果無直接貢獻，不僅耗時且收益低。

二、過度著重於成果的表面美化

在不重要的細節上耗時，譬如：討論報告版面美化、簡報字型與配色選擇等，而非聚焦於核心討論與決策。

三、過量的無效會議

著重於「開會」，而忽略會議效益。譬如：廣發英雄帖，不相干者也被迫參與會議、冗長的意見陳述等，而非聚焦於會議主題及行動。

四、過多的偽生產行為

執行海量資訊收集工作，卻未審視用途。譬如：紀錄數據但從未分析、收集資訊但無關決策、產出報表但無人使用。

上述這些行為，讓團隊「看起來很忙」，這種忙碌假象看似努力，其實失焦。因為忙於瑣事已無心關注目標，等回過神，雁早飛了。

要防止團隊「爭雁」式失焦，可從四個方向著手：

1.目標明確，看得見的雁

沒有可見目標，易被周邊小事牽著走。因此，目標明確化，是常用法則。另外，也要讓目標可視化，自然不易忽略。

2.賽馬視野，只看賽道，心無旁騖

賽馬時會戴馬罩，避免牠分心，人也一樣。若容易分心，就要刻意限制，例如排除手機干擾、規劃專注時段，留一段時間「只做射雁的事」。

3.同伴提醒：你是否還盯著雁？

自我覺察有限，旁人提醒更重要。團隊相互提醒，像拉回風箏，避免飄走。故事中，兄弟應相互提醒：先專心射雁再說。

4.管理者發揮決斷角色

村長在主題上，本應發揮「回到問題本質」的角色，但他卻建議煮、烤各半，反讓焦點更偏離，這是管理失能。主管的角色價值之一，應是守住優先順序，也就是提醒團隊：先完成目標，再處理偏好。

兄弟爭雁的荒謬，正是職場日常的映照：我們討論得很熱烈，但雁飛了。我們會議很久，但目標沒有靠近一步。

管理者應理解人性，並引導轉移焦點於：先射中雁，再討論怎麼煮。讓團隊不失焦，不偏離目標，才能發揮真正的生產力。