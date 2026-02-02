快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

聽新聞
0:00 / 0:00

從寓言學管理／焦點偏移 目標飛離

經濟日報／ 林行宜（企業培訓導師）

話說，哥哥見大雁飛翔，搭箭準備射下時，說道：「射下後煮著吃。」弟弟說：「慢飛者適合煮，善飛者應該烤著吃。」兄弟爭論不休，就去請村長裁決。村長建議將雁一半煮、一半烤。等他們回頭再找雁，雁早已無影無蹤。《應諧錄‧爭雁》

兄弟爭的，不是雁，而是「煮與烤」的對錯；最後，雁飛了，連吃的機會都沒有。這寓言告訴我們：當焦點偏離，目標即飛離。

管理情境也常見類似情況：團隊專注瑣事，卻忽略了更重要的事：「先把雁射下來」。

何謂瑣事？艾森豪時間管理矩陣將工作依緊急與重要程度，區分成四個象限，其中不重要、不緊急者，即為瑣事。但問題是，若不重要又不緊急，為何大家仍熱中其間？因為，瑣事，符合人性。

首先，它輕鬆、不費力。討論興趣、偏好、煮法烤法、你對我錯，不須承擔後果；其次，值得感情投入。因為那涉及「我」的價值判斷。誰贏誰輸，牽動尊嚴、面子，激起爭辯慾；第三，新鮮、有趣事物，最能吸引注意。相較之下，像「射雁」這種須投入且承擔責任者，反倒不具吸引力。

於是，方向被模糊，能量被稀釋。最後，雁飛走了，兄弟仍在爭論烹調方式。

實務上，常見以下的失焦問題，導致目標遭置後。

一、無效的意見爭辯

對決策無幫助的辯論，譬如：討論標題選擇、用詞取捨等，這些議題，對工作成果無直接貢獻，不僅耗時且收益低。

二、過度著重於成果的表面美化

在不重要的細節上耗時，譬如：討論報告版面美化、簡報字型與配色選擇等，而非聚焦於核心討論與決策。

三、過量的無效會議

著重於「開會」，而忽略會議效益。譬如：廣發英雄帖，不相干者也被迫參與會議、冗長的意見陳述等，而非聚焦於會議主題及行動。

四、過多的偽生產行為

執行海量資訊收集工作，卻未審視用途。譬如：紀錄數據但從未分析、收集資訊但無關決策、產出報表但無人使用。

上述這些行為，讓團隊「看起來很忙」，這種忙碌假象看似努力，其實失焦。因為忙於瑣事已無心關注目標，等回過神，雁早飛了。

要防止團隊「爭雁」式失焦，可從四個方向著手：

1.目標明確，看得見的雁

沒有可見目標，易被周邊小事牽著走。因此，目標明確化，是常用法則。另外，也要讓目標可視化，自然不易忽略。

2.賽視野，只看賽道，心無旁騖

賽馬時會戴馬罩，避免牠分心，人也一樣。若容易分心，就要刻意限制，例如排除手機干擾、規劃專注時段，留一段時間「只做射雁的事」。

3.同伴提醒：你是否還盯著雁？

自我覺察有限，旁人提醒更重要。團隊相互提醒，像拉回風箏，避免飄走。故事中，兄弟應相互提醒：先專心射雁再說。

4.管理者發揮決斷角色

村長在主題上，本應發揮「回到問題本質」的角色，但他卻建議煮、烤各半，反讓焦點更偏離，這是管理失能。主管的角色價值之一，應是守住優先順序，也就是提醒團隊：先完成目標，再處理偏好。

兄弟爭雁的荒謬，正是職場日常的映照：我們討論得很熱烈，但雁飛了。我們會議很久，但目標沒有靠近一步。

管理者應理解人性，並引導轉移焦點於：先射中雁，再討論怎麼煮。讓團隊不失焦，不偏離目標，才能發揮真正的生產力。

會議

延伸閱讀

國民黨台中市長仍未提名引基層焦慮 「盧媽三子」疾呼盡速定調

「橋2026繩索救助精英賽」9國競技 高雄消防隊摘冠

中壢仁海宮頒發加菜金 感謝中壢分局春節守護治安不打烊

突破瓶頸！中山大學研發新型質子膜 導電率翻倍助攻氫能

相關新聞

餐飲業過好年 獎金大加碼 王品發放3.2億獎金 全家激勵金五至11個月

餐飲業年終行情出爐，2025年獎金水準普遍較2024年加碼。王品集團昨（2）日宣布，由於去年營收再創歷史高峰，決議發放超...

鋼筋價格上揚 提前啟動

主力上市電爐廠豐興、威致昨（2）日鋼筋新盤價每公噸漲200元，市場解讀為鋼市向好的明確信號，儘管年關將近交投趨於清淡，但...

餐飲業擴大客群 調整價位結構

餐飲業在2026年面臨人事、原物料等成本居高不下，除加強留才策略外，連鎖品牌也開始從「價格機制」著手，目標是擴大目標客群...

減班效應 日韓機票價飆漲 東京、首爾線寒假衝上3萬元

國內航空業減班效應，機票醞釀第二波漲勢。航空業內人士表示，日本線一直是國人最愛的出遊的黃金航線，今年寒假一開跑，台北-東...

航空貨運2月業績看俏

春節即將到來，物流業者推估，在搶出貨潮下，航空貨運2月將迎高運價。華航、長榮航、星宇航空、中菲行、捷迅及台驊等航空貨運2...

進口車銷售減 卡在關稅

1月車市因政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長，加上各大品牌於農曆年前積極推出促銷活動搶攻買氣，整體車市35,073台與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。