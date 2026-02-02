商業興觀點／性別平權政策倒退的省思

《消除對婦女一切形式歧視公約》（The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW）自1979年制定至今，已獲全球189個國家批准，被視為婦女人權的重要國際基準。然而，美國雖然在1980年簽署，卻遲遲未加入，成為少數先進民主國家中缺席的一員。

川普總統就任後，在性別、婦女權利、性取向與認同議題上的政策方向，亦多傾向保守立場，不僅反映了美國內部政治意識形態的分歧，也凸顯出CEDAW在全球推動過程中面臨的挑戰。

美國未批准CEDAW的理由主要集中在三個方面，首先是主權疑慮：反對者認為，若美國批准CEDAW，將需要定期向CEDAW委員會提交報告並接受審查，這可能被視為對國內立法與司法自主的一種外部監督。以及，現有制度的充分性：部分意見主張，美國憲法及相關法律已經提供了保障婦女人權的制度性框架。因此，批准CEDAW雖可能具有象徵意義，但並非美國推動性別平等的唯一途徑。

此外，文化與價值觀的爭議：另一些反對聲音則擔心，CEDAW條文（例如關於性別角色、家庭教育或生殖權的規範）可能被解讀為涉及墮胎、挑戰傳統家庭角色或影響教育政策，因而與部分社會與文化價值產生衝突。

近年來，美國在性別政策上更出現「倒退」趨勢。川普重返白宮後，旋即推行多項「以保護女性為名」的反跨性別（anti-trans）政策，包含禁止跨性別學生參加女子組體育比賽、禁止跨性別者從軍等；同時宣布終止「多元、公平與包容（diversity, equity, and inclusion, DEI）」計畫。

與此同時，美國的州層級立法也大量出現限制性別認同的措施。截至2025年7月，已有27個州限制13至17歲跨性別青少年接受性別肯認醫療照護。

另外，美國已通過122項反跨性別法案，涵蓋教育、醫療、公共設施等領域。這些州法不僅使跨性別者的生活環境更加艱難，也與CEDAW中的「禁止歧視」原則相互牴觸，因根據CEDAW委員會的解釋，任何基於性別認同或性別表達的排除、限制或汙名化，皆屬於違反CEDAW的歧視行為。

美國案例顯示，即便是成熟的民主國家，性別政策仍可能受政治、文化價值與保守力量影響而倒退。CEDAW的推動並非只靠制度加入，更需社會層面的支持與長期教育。

美國遲未批准CEDAW與逐步擴大的反跨性別法案，提醒其他國家性別平權並非理所當然，而是需要持續累積社會共識與制度化保障，並透過跨部門合作，才能避免因政治與社會氛圍的改變而出現急遽逆轉。