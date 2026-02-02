智慧經營／昶瑞機電總經理楊偉成 技術先行 打入高端市場

昶瑞機電（7642）在總經理楊偉成領軍下，正邁向「昶瑞3.0」的關鍵蛻變期。這家專業直流（DC）馬達吊扇設計製造商，已從傳統OEM代工轉型為具備自主研發能力的ODM廠，並於2025年掛牌上櫃。對楊偉成而言，經營企業不僅是數字增長，更是一場關於信賴與預見未來的馬拉松。

核心專利 吸引國際大廠

他將公司發展分為三個階段，從1.0階段靠拚勁搶占市場，到2.0階段透過設計引領風向，現在3.0時代則強調「創新技術先行」，讓技術研發走在產品設計之前，以核心專利吸引國際大廠。

楊偉成認為，面對地緣政治與供應鏈重組，企業必須比客戶想得更遠。這種「馬步紮得早」的策略，讓昶瑞提早布局取得ISO27001資訊安全與AS9100航太品質認證，成為打入軍工與高端市場的門票。

在經營實務中，他始終奉行精實管理（TPS），堅持接單生產，將物料周轉率嚴格控制在兩周以內。他深知「彈性」就是競爭力，透過直接與間接人員的黃金比例，讓昶瑞在有限編制下支撐起龐大國際訂單，並維持低離職率與短收款帳期的穩健體質。

面對減碳趨勢，楊偉成將吊扇與無人機動力模組視為核心技術兩翼。他巧妙利用吊扇累積的噪音控管與流體力學技術，解決中大型無人機動力模組的噪音痛點。這種跨界整合思維，讓昶瑞在國際舞台展現差異增值優勢。

針對美國客戶「OOC」（Out of China）與產地證明需求，他赴越南考察後觀察到美系客戶正加速將產線移出中國。他並未盲目跟隨海外擴產，而是選擇在龍井二廠建立智慧產線，待驗證後再將模式複製到海外，實現智慧化生產的「整廠輸出」。

整廠輸出 實現智慧生產

近期成立全資子公司「昶制科技」則是他布局機器人智慧製造的另一布局，專注於工業型／協作型機器手臂的RAE手臂應用編寫軟體與視覺判定技術。他分享，在龍井廠實證中，透過PC-based系統簡化操作，每一位基層同仁都能快速上手自動化拆疊棧，解決數位轉型中的IT與OT系統鏈結等問題。

在公司治理方面，儘管依法規今（2026）年才須公告永續報告書，但楊偉成早已率領團隊預先對接國際標準，於2025年8月提早公告完成，確保營運藍圖依循永續標準執行。

針對全球資源競爭，他更針對稀土供應鏈預作準備，展現經營者的風險預控能力。

楊偉成對公司2026年營運展望抱持信心，特別是無人機動力模組業務，預估該領域營收占比有機會從目前的1%提升至10%以上。

在吊扇產品的布局上，他強調昶瑞不參與低價競爭，而是透過嚴格環境測試建立壁壘，如提升吊扇產品的防塵、防水能力並積極申請IP56認證；同時，因應客戶於海濱等高濕度、高鹽害環境的使用需求，昶瑞亦投入研發抗鹽害規格，以有效延長產品使用壽命。

從吊扇的氣動資料庫到無人機動力次系統，昶瑞的轉型路徑顯示，傳統機電技術透過模組化整合，能有效延伸至新興產業。楊偉成帶領團隊在變動局勢中維持低庫存、高效率，確保企業在資本市場中穩定轉動價值，開創出獨特的利基市場。