經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2025年王品有19位店長年薪達200萬，其中有店長突破300萬。圖／王品集團提供
2025年王品有19位店長年薪達200萬，其中有店長突破300萬。圖／王品集團提供

王品（2727）集團高薪搶餐飲人才，台灣加大陸最少增加50家店，預計兩岸王品集團總店數將突破500店，力拚兩岸營收、獲利再衝新高，吸引農曆年後想轉職的人員，王品店長年薪最高突破300萬元，2日宣布豪撒3.2億元獎金逾3成店長、主廚年薪破百萬。

2025年王品集團合併營收233.7億元，年增5.41%再創歷史高峰，展現強勁成長動能。王品維持與同仁共享經營成果理念，1月分發放年終獎金及績效各項獎金超過3.2億元，2025年有超過3成的店長、主廚年薪超過百萬，其中有19位店長、主廚年薪更達兩百萬，表現最突出的店長領到47個月，年薪突破300萬元。

王品集團已經連續3年賺都賺進逾1.5個股本，2025年兩岸營收加起來230億元，其中，台灣190億元、推估2026年台灣營收將首度突破200億元；2026總店數力拚超過500店，台灣事業群營收目標將突破200億元，大陸走過2024年降價策略後，2025年平均單價已經回升，挺過最壞的時期，已連6季出現獲利。

年關將近，王品2026年擴大展店，把握轉職黃金期高薪吸引優秀人才加入， 2025年有超過5,000人次獲得加薪機會，超過500名同仁升職，並誕生19位年薪兩百萬以上的店長與主廚。有多位基層同仁入職不到3年快速晉升為店長或主廚，年薪上看百萬、薪資漲幅翻倍。其中更有店長基本月薪、每月門店達成獎金、年終獎金等相加，2025年領到47個月，年薪突破300萬大關。

以火鍋品牌「聚」為例，有現任店長從月薪3.2萬元的外場同仁做起，因表現優異在2年半內迅速晉升為店長，年薪翻倍達百萬。王品打造系統化制度與績效評核，讓基層同仁不用苦熬年資，就能在短時間內實現薪資躍升。

今年元旦起，全集團品牌正職起薪調升為36,800元起，比法定基本工資高出25%。其中燒肉及火鍋品牌儲備幹部起薪加獎金上看45,200元，儲備店長、主廚起薪最高5.5萬元。這已是王品連續13年調升品牌起薪，充分展現對人才的重視與永續經營決心。歡迎擁有企圖心的餐飲夥伴加入王品，一起站上餐飲舞台發光發熱。

有同仁入職2年半內迅速晉升為店長，年薪翻倍達百萬。圖／王品集團提供
有同仁入職2年半內迅速晉升為店長，年薪翻倍達百萬。圖／王品集團提供
王品1月份發放逾3.2億元獎金，2025年有超過3成店長、主廚年薪超過百萬。圖／王品集團提供
王品1月份發放逾3.2億元獎金，2025年有超過3成店長、主廚年薪超過百萬。圖／王品集團提供

王品集團 餐飲 薪資 年終獎金 基本工資

