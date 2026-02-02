晶華集團攜手BMW推出「晶采自駕遊」 入住即享豪華駕乘體驗

自由行的旅遊模式持續升溫，如何提供優質的交通自主性與具有特色的在地體驗遊程成為旅宿業勝出的關鍵。晶華（2707）國際酒店集團2026年再度攜手BMW總代理汎德，整合頂級住宿資源與德系豪華車款體驗，於台北晶華、北投晶泉丰旅、蘭城晶英、太魯閣晶英以及台南晶英推出「晶采自駕遊」住房專案，每房6,999元起。

晶華國際酒店集團表示，誠摯邀請旅人透過頂級住宿與BMW駕馭體驗的完美結合，開啟一段兼具風格、節奏與生活品味的非凡旅程；入住期間免費駕乘BMW豪華車款，並享用豐盛早餐、館內設施及多項專屬禮遇，集團期望透過跨界合作模式，回應旅人對於高品質移動與彈性行程規畫的需求，進一步提升旅宿服務的附加價值，創造差異化市場優勢。

針對此次合作，BMW總代理汎德（2247）特別依照各館旅遊型態精選不同的人氣車型進駐，包括適合都會行旅、兼具科技質感與駕馭穩定性的BMW 5系列豪華房車、純電豪華旗艦BMW iX，以及深受家庭旅遊與長途自駕旅人青睞的BMW X系列豪華運動休旅車款。各式車型皆展現出BMW一貫的動感設計、頂尖駕馭科技與極致尊榮座艙，無論是城市移動、溫泉度假或山海探索，皆能為旅程增添優雅且安心的自駕體驗。

凡預訂「晶采自駕遊」住房專案的旅客，入住期間皆可免費駕乘全新BMW車款。台北晶華酒店推出的「BMW都會馳行」專案邀請雙人入住精緻套房，每房每晚9,764元+15.5%起，包含翌日栢麗廳雙人「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」，入住期間可選擇體驗BMW 5系列豪華房車或BMW iX旗艦純電休旅等豪華車款。完成試乘問券後另可獲贈沐蘭SPA芳香療癒禮盒(價值3,000元)，讓晶華獨有的舒活儀式於旅程之外優雅延續。

為了讓旅人以更從容的節奏感受北投的自然與療癒魅力，北投晶泉丰旅以溫泉度假與慢旅風格為核心，推出「BMW風格悠旅」三天兩夜住房專案，16,660元起連續入住泉思家庭客房兩晚，翌日早晨可於三燔北投享用草山舒活健康早餐。旅客可於入住期間駕乘BMW X系列豪華車款，悠遊北投溫泉聚落與周邊景點，將山林景致與駕馭樂趣完美融合。完成試乘問券另可獲贈專屬伴手禮盒(價值800元)，為旅程留下細膩而溫暖的紀念。

蘭城晶英酒店則為親子旅遊打造專屬自駕體驗，凡以當季專案入住三天兩夜以上，每房每晚11,599元+10%起，即可於入住期間免費解鎖全新世代BMW X3，縱情展開自駕假期。飯店內，小朋友可盡情駕駛兒童電動車繞行芬朵奇堡或客房賽車廊道，大人則可親身體驗新世代中型豪華運動休旅的極致科技與尊榮座艙，與家人一同創造美好回憶，也為自己重拾駕馭樂趣，將芬朵奇堡的「開車概念」延伸至整個宜蘭，打造專屬大人與孩子的夢想「Carstel」。

太魯閣晶英酒店為喜愛自然山海景致的旅人規劃出「BMW系列兩天一夜自駕暢遊太魯閣」住房專案，平日雙人入住每晚12,800元+10%起，行館方案平日17,200元+10%起，皆包含早餐、晚餐、BMW X5豪華運動休旅六小時自駕體驗、Social Hour微醺時光、客房迷你吧，以及花蓮車站或機場定點接駁服務。旅人可自在駕車穿梭太魯閣國家公園各景點，於壯麗山海之間，展開一段結合風景、人文與豪華自駕體驗的深度旅程。