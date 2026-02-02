國產署推出今年首批地上權標的 6案權利金逾3.35億元

國產署2日公告6宗國有土地招標設定地上權標的，分布為新北市2宗，台中市、雲林縣、苗栗縣及屏東縣各1宗，合計面積0.75公頃，權利金底價逾新臺幣3.35億元，預計於今年3月23日開標。

國產署表示，這次招標標的區位及基地條件俱佳，分布為新北市2宗，台中市、雲林縣、苗栗縣及屏東縣各1宗，合計面積0.75公頃，權利金底價新臺幣3億3,597萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％（其中1％隨申報地價調整，2.5％不隨申報地價調整），地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署指出，今年第一批標的首次列標者計3宗，其中2宗為工業區土地，分別位於雲林縣斗南鎮小東市地重劃區內之乙種工業區，緊鄰國道1號斗南交流道，極具開發潛力，未來發展可期，及苗栗縣三義鄉土地，鄰近廣盛老街與臺鐵三義站，聯外道路有台13線及國道1號高速公路，交通運輸便利，坵塊方整利於開發；另1宗住宅區土地位於屏東縣屏東市地區，鄰近榮總生活圈、省道台1線及臺鐵六塊厝站，具交通地利優勢。

至於，曾列標的3宗標的，其中2宗位新北市分別為土城區住宅區土地，附近已完工之新建案林立，鄰近土城醫院及捷運土城站，生活機能完善，及永和區住宅區土地，鄰近捷運頂溪站及永和耕莘醫院位，周邊銀行據點密集，服務性機能完整；臺中市西屯區辰億自辦市地重劃區內乙種工業區土地，緊臨原臺中市工業區之西南隅，土地方整位置條件優越。