KYMCO新K1特仕版全台狂銷 光陽宣布再戰「移動時尚」

KYMCO光陽機車繼「新K1特仕版125/150好事成雙 雙車同價」接單熱，近日加大產能供應。光陽董座柯俊斌表示，KYMCO全車系噴射元件4年保固、嚴控所有出廠新車品質已大幅收效，KYMCO腳踏實地、努力做出成績。

KYMCO 2日再發表2款「移動時尚」新車「Like Euro 125」歐風特仕版、「Yogurt優格Slim 125」塑身特仕版，初春總帶點浪漫氣息，光陽機車特別選定在這個季節轉換的時機，主攻「時尚必須擁有」的消費者選購這兩款優化改款的新車，兼顧時尚穿搭與駕馭流行的好心情。

2025光陽年度市占率為25.9%、最新2026開年1月市占率24.5%，位居機車市場第二，2025年光陽賣出高達3萬台以上時尚車，26年再度盛情邀請甜美親切擁有大批粉絲的「李多慧」擔任「雙特仕代言人」詮釋推廣「移動時尚」。

Like家族新成員「Euro歐風特仕版」復古大燈新增鍍鉻燈罩、前斜板新增鍍鉻飾板與新款鋁合金後扶手，詮釋歐風更到位，時尚態度就是低調奢華的質感與細節都不馬虎的個人品味。Like家族的「實用主義、經典不敗」重新詮釋出「時尚新高度」:「Euro歐風特仕版」新增QC 3.0充電功能，擁有市場最長舒適座墊「再加長」；「Like Euro125歐風特仕版」提供晨暮綠、珍珠黑、珍珠白三色。

Yogurt Slim「優格塑身特仕版」Slim意味更輕盈，車重再輕量化2公斤，1級省油 (60.4 km/L)「優格塑身特仕版」前輪胎面寬度由100mm調整為90mm，握把間距外展更省力、更好騎，特仕版升級搭載電子式輪速感測器，精準訊號低磨耗。Slim美型車身線條整體輪廓更顯纖細，搭配輕奢「柏金風格設計」柏金飾樣提升質感、鉑金大燈飾框、柏金車身名牌、柏金前飾板、柏金後扶手。Slim塑身特仕版前土除挑高拉伸比例、輕量芒星鋁合金輪框，排氣管防燙蓋都簡約有型。Yogurt Slim 125「優格塑身特仕版」提供珍珠黃、平光黑、粼光白、天幻藍四款配色，滿足不同風格需求。