台寶現增2.08億到位 攜手Regatta Bio深化次世代Treg研發

台寶生醫（6892）2日公告，2025年度現金增資案順利完成，本次以每股26元溢價發行新股8,000張，總計募集2.08億元資金已全數到位，增資基準日為2月3日。

台寶生醫董事長郭旭崧表示，本次募集資金將用於充實營運資金、推進臨床試驗，以及持續優化與擴展公司轉型後各種Treg技術平台的創新應用，持續推動買得起、用得到的長效型次世代調節型T細胞醫療產品，並提升其市場普及性。

台寶生醫執行長楊鈞堯表示，目前預防實體器官移植抗排斥新藥TRK-001的二期臨床收案相當順利，預計第1季將增加美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）兩個院區，擴大收案能量，目標今年底前完成收案。

隨著現增資金到位，台寶生醫在美國市場布局也傳出好消息。子公司Singulera Therapeutics Inc.與美國新創生技公司Regatta Bio簽署一項合作意向書（LOI），雙方將共享技術與產品資源，並合作開發次世代Treg療法、推進相關製程開發、生產及臨床試驗等，加速Treg產品的商化與普及，創造多贏。

Regatta Bio是一家專注開發新型Treg療法的新創公司，創辦人Leslie S. Kean在造血幹細胞移植和免疫耐受領域享負盛名，目前身兼哈佛大學醫學院教授、波士頓兒童醫院及Dana-Farber癌症研究所兒科幹細胞移植中心主任。Regatta Bio旗下產品線有治療慢性移植物抗宿主疾病 （cGvHD）的低劑量IL-2（白細胞介素-2）Treg細胞療法，以及用於增強免疫抑制劑抗藥性的基因修飾IL-2非依賴性OX40L-CAR Treg產品。其中，治療cGvHD新藥已取得美國FDA的臨床一期臨床試驗許可，將於美國波士頓兒童醫院（Boston Children's Hospital）進行一期臨床試驗。

台寶生醫說明，cGvHD是異體移植（如骨髓移植）後常見的嚴重併發症，指捐贈者免疫細胞攻擊受贈者（宿主）組織的免疫反應發生於100天後（100天內為急性），其臨床表現的症狀範圍廣泛，如皮膚硬化、口眼乾澀、呼吸困難等。由於目前的標準治療（類固醇、免疫抑制劑）效果有限，存在顯著的未滿足醫療需求。

根據合作協議，Singulera透過母公司台寶生醫擁有的技術與製程等優勢，將協助Regatta Bio推進cGvHD新藥的一期臨床，以及後續的臨床規劃，包括將臨床研究擴展至亞太地區等，甚至不排除採取共同開發模式，加速上市時程並共享市場。此外，針對二家公司的新藥產品線與技術也將進行資源整合，攜手進軍嵌合抗原受體修飾的調節性T細胞（CAR-Tregs），跨足基因工程技術領域，同時擴大新適應症。

楊鈞堯表示，波士頓兒童醫院是哈佛醫學院主要的兒科教學醫院，本次與Regatta Bio的策略合作，是繼與哈佛大學醫學院、布萊根婦女醫院（BWH）、二位全球T細胞免疫學權威Arlene Sharpe、Peter Sage的首項共同研究成果發表於國際知名期刊《Nature Immunology》後，再次獲得哈佛相關研究人員肯定台寶生醫在Treg領域的開發實力。而近期一連串的國際合作進展，將有助完善公司的Treg產品組合，同時擴大在次世代Treg療法的布局，奠定在非癌症領域細胞治療產品的領導地位。