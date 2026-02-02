藥華藥投資14.5億元赴波多黎各設新廠 強化美國製造與供應鏈戰略布局

藥華藥（6446）2日宣布，因應全球市場需求持續成長，董事會決議投資4,600萬美元（約新台幣14.5億元）於美國波多黎各設立子公司並於當地設立新廠，目標為強化美國生產與供應鏈布局，正式邁向「臺美雙生產基地」營運模式，打造符合全球供應鏈趨勢的永續製造架構，為公司國際化布局再添關鍵里程碑。

藥華藥表示，美國波多黎各素有「加勒比海藥谷」美譽，為全球製藥產業重鎮，已吸引全球前20大藥廠中的16家藥廠進駐，包括輝瑞（Pfizer）、安進（Amgen）、禮來（Eli Lilly）及默沙東（Merck）等國際藥廠，擁有逾百家獲得美國FDA認可的製藥與生技工廠，出口遍及全球，充分展現生技製藥產業的高度聚落效益。

藥華藥表示，該公司於波多黎各設廠除可享有具吸引力的稅務優惠外，當地亦坐擁成熟完善的生技產業供應鏈，並具備鄰近美國本土的物流與地緣優勢，以及「美國製造」在法規與市場通路上的競爭力。

藥華藥自行研發製造的創新長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）生物藥劑（Drug Substance, DS）目前已獲全球近50個國家核准用於成人真性紅血球增多症（PV）患者，包括美國、日本、中國大陸及歐盟等主要新藥市場，現由臺中廠生產製造供應全球；新建竹北廠工程則進展順利，預計今年投產，完工後整體產能可供應全球逾10萬名病患。

藥華藥說明，隨著 Ropeg 全球銷售穩健成長，用藥人數持續增加，特別是美國市場需求持續擴大，加上新適應症原發性血小板過多症（ET）預計自2026年起陸續取得美國及各國藥證，預期將進一步推升全球市場需求並擴大整體市場規模。為確保產品供應穩定並因應未來成長動能，新增海外生產基地已成為公司策略發展的核心關鍵。

藥華藥表示，依既定規劃於波多黎各設立新廠，除可分散在臺灣單一生產據點風險、強化供應鏈韌性外，亦可善用當地稅務制度與產業環境，降低整體製造成本並提升營運效益。波多黎各廠預計於2027年取證及投產，屆時將正式完成藥華藥臺美雙生產基地布局，提升公司全球供應能力與長期獲利結構。

藥華藥作為立足臺灣、深耕國際市場的生技新藥公司，始終以穩定且可持續地滿足患者需求為首要目標，持續優化全球製造與供應鏈布局，加速拓展美國及全球市場。Ropeg 的臨床價值與市場潛力已獲國際高度肯定，公司中長期成長動能明確，營運穩健推進，持續為患者、醫療體系與股東創造長期價值。