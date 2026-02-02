快訊

小胖老師評審席上那句「加油，好嗎？」 袁惟仁人生謝幕令人唏噓

慟！袁惟仁長期臥床病逝 享年57歲

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

巨大啟動第三階段招聘費補償方案 配合CBP WRO審查程序推進改善作業

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

巨大（9921）2日表示，為進一步強化移工權益保障並完善零招聘費政策（Zero Recruitment Fee Policy），巨大集團近期啟動第三階段招聘費用補償方案，補償適用範圍擴大至在WRO生效日（2025年9月24日）前兩年內離職之符合資格移工。此回溯方案之追溯範圍超出一般國際實務標準（如部分符合RBA指引之作法通常採約6個月追溯期），且與CBP過往WRO案件之追溯範圍一致，展現巨大集團深化零招聘費政策與補救機制的決心。

巨大集團自2025年起，即分階段推進零招聘費政策落實與制度建構：第一階段：自2025年1月1日起，針對新進移工落實零招聘費原則。第二階段：於2025年10月中旬擴大適用至所有現職移工，並完成相關費用返還。第三階段：近期進一步擴大至兩年內離職移工，持續完善補償與補救機制。

巨大集團已於官網正式公布第三階段補償方案，亦將透過多元管道公告與聯繫，包括泰國與越南當地仲介公司、台商協會、就業服務中心及在地媒體等，確保符合資格者可順利取得資訊並提出申請，以提升資訊可及性並確保補償機制有效落實。

同時，巨大集團各項改善行動計畫（Corrective Action Plan, CAP）亦持續推進中，相關作業正配合第三方獨立稽核機構之驗證程序進行，以確保制度符合國際規範並回應主管機關期待。

巨大集團重申，將秉持誠信、透明與實際行動，持續配合CBP審查程序，推動改善措施落實，並持續推進儘速撤銷WRO之目標。

巨大 移工 離職 台商

延伸閱讀

詭異！龜山移工沒繫安全帶「棄車逃逸」 4人跳進草叢消失

牙醫診所院長不捨助理離職 給紅包趁機環抱強吻還想「再放肆一點」

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

NBA／超級九換一！勇士搶公鹿「字母哥」 交易方案曝光

相關新聞

政策緊箍咒！房市5顆未爆彈倒數計時中 房仲公會：裝睡的人叫不醒

台灣房地產市場持續探底，交易量急凍、信心潰散，房仲全國聯合會理事長王瑞祺2日示警，當前房市已不只是景氣循環問題，而是在長...

華航力挺Team Taiwan前進日本 一起為台灣棒球加油

華航2日宣布全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助 Team Taiwan 包機，陪伴球員前進日本參加 2026 ...

KYMCO新K1特仕版全台狂銷 光陽宣布再戰「移動時尚」

KYMCO光陽機車繼「新K1特仕版125/150好事成雙 雙車同價」接單熱，近日加大產能供應。光陽董座柯俊斌表示，K...

台寶現增2.08億到位 攜手Regatta Bio深化次世代Treg研發

台寶生醫（6892）2日公告，2025年度現金增資案順利完成，本次以每股26元溢價發行新股8,000張，總計募集2.08...

1月六都買賣移轉棟數月減8.3% 中信房屋：價格認知成買氣復甦關鍵

根據六都地政局公布的1月份建物買賣移轉棟數，2026年1月台北市2,128棟、月減8.7％、年增32.7％，新北市4,0...

中工雲宇宙AI園區75億交易羅生門？公司澄清屬MOU階段

中華工程「中工雲宇宙AI園區」高達75億元的不動產交易，近日因資訊揭露出現落差，引發市場關注。中工股東黃文泰今（2）日已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。