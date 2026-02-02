永佳捷電梯逆勢搶維保商機 2025年營收成長8成

政府頻打房，房地產陷入低谷，連帶電梯業也受影響。電梯大廠永佳捷（Masada）董事長許作名2日表示，在房市不景氣，建商推案腳步放緩下，新梯接單也下滑，但去年公司力拚維保服務，保養訂單台量逆勢成長近4成。

永佳捷2025年新梯加上汰舊換新業務量衰退2成多，但出貨量成長3成、保養訂單台量更衝刺成長近4成，在訂單與合約管控得宜的情況下，從去年下半年開始毛利大幅成長，營業收入也成長8成以上。許作名表示，新梯訂單衰退的原因除了受大環境影響外，過去戰略上為了衝台量搶市占而犧牲毛利的時代已經結束。

許作名表示Ｍ由於房地產景氣急速減緩以至於新梯業務衰退，今年重點全力衝刺電梯汰舊換新與維保市場，也持續與同業洽談併購或合作，目標設定今年保養台數可達7000台，成長50%以上。

許作名強調，在搶占市場的同時，必須兼顧保障消費者權益與服務必須到位，並建立卓越企業形象，將研擬國外行之有年保護消費者的「檸檬法Lemon Laws」精神，即「重大瑕疵主要部件換新」增訂在未來新梯與全汰改合約中，自許成為全台第一家以高標準要求、高產品質量對客戶負責到底的公司。

許作名表示，永佳捷自2023年營運以來，主打「高性價比」和「智能化」產品，挑戰台灣長期由大廠寡占局面，並獲得消費者認同的品牌。尤其去年年底兩次全台有感地震，永佳捷在業界首推新梯免費標配地震感測器，也就是當地震達一定震度時，自動停靠最近樓層的安全措施與即時回報總部系統，最讓客戶滿意。

許作名說，雖然從去年第2季至今全台住宅開工量寫史上新低，但是整體營建業由於2019至2024年的5～6年期間景氣高漲缺工，永佳捷在數個工地現場，就因開發商在趕工收尾階段，防水措施不完善突遭暴雨侵襲，導致已安裝的電梯電路板受損嚴重，但為顧及住戶搭乘權益與安全前提下，永佳捷在尚未與開發商釐清賠償協議前，即先允諾管委會全數將整機控制系統，包括運行主控系統、門機系統、面板系統等全數換新，初估總金額高達近千萬元，永佳捷公司自行先吸收。

許作名表示，作為新創公司獲利雖然重要，但在維護商譽、獲得客戶滿意認同更重要。因此擬將「檸檬法Lemon Laws」精神，即新梯交付客戶3個月內，非人為因素純屬產品本身，經多次修復運行仍有瑕疵的電梯，永佳捷承諾將故障重要部件或全系統，全數換新等條款記載在合約中，以保障消費者權益。

國際上泛指的「檸檬法」原是以汽車為主體，之後逐漸成為保護消費者的代名詞。雖然汽車與電梯性質不同，規範自然不同，但維護消費者的權益其精神卻是相同。

至於去年夏天因暴雨導致電梯在許多地方淋雨受損，許作名表示，故障主因還在釐清過程中，讓住戶搭乘電梯感到不便非常抱歉，因此對於被雨水、泥水浸入到電梯系統，永佳捷主張免費全面換新電控系統，使得住戶對永佳捷負責任的態度表示肯定。

許作名表示，在電梯職場生涯中，面對客訴抱怨，都是以積極不迴避的態度應對解決客戶提出的問題，努力爭取客戶長期認可，最終均獲得客戶支持，將負面因素扭轉為正面的企業形象。