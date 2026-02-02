億豐啟動越南2期廠興建計畫 斥32億元設子公司

窗簾大廠億豐持續加碼越南投資，除越南1廠預計今年下半年完工投產，緊接著2期廠計畫也啟動，今天公告，董事會決議以不超過1.02億美元（約新台幣32億元），設立越南子公司。

億豐並公告，董事會決議簽署越南土地使用權的原則性合約，擬以3929億越南盾（約新台幣4.7億元），向VIGLACERA公司取得位於越南老街省的土地使用權，面積約22.89萬平方公尺。

億豐表示，此次公告投資為越南2期廠的新計劃，主要希望擴大集團生產基地，資金來源以自有資金為主。在此之前，億豐2025年初也通過投資越南子公司Norman Vietnam，金額上限1.24億美元，為1期廠投資。

億豐目前在中國廣東、山東，柬埔寨，美國達拉斯和墨西哥等地設有生產基地，其中柬埔寨廠主要生產固定尺寸窗簾，美國廠為輕組裝產線，中國和墨西哥廠則主攻客製化窗簾。

億豐發言人祝宗偉在2025年底法說會中表示，億豐持續擴大高端的客製化窗簾產能，除墨西哥2期廠區2025年加入投產，緊接著越南新廠已於2025年第3季動工，預計2026年下半年加入投產，將接棒公司客製化窗簾的未來產能增長。

億豐表示，越南1期廠投產後，公司整體產能將增加10%至15%，成為後續主要成長引擎。

面對關稅、匯率等逆風，億豐2025年營收新台幣299.68億元，年增1.47%，守住正成長，續創歷史近高；前3季歸屬母公司淨利46.37億元，年減6.6%，每股稅後純益15.83元。