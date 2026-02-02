1月六都買賣移轉棟數月減8.3% 中信房屋：價格認知成買氣復甦關鍵

根據六都地政局公布的1月份建物買賣移轉棟數，2026年1月台北市2,128棟、月減8.7％、年增32.7％，新北市4,033棟、月減13.8％、年增40.6％，桃園市3,559棟、月減6.1％、年增27.6%，台中市3,509棟、月減11.2％、年增8％，台南市2,041棟、月減1.4％、年增47.9％，高雄2,967棟、月減3.3％、年增26.7％。

1月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數18,237棟，月減8.3％、年增28.1％。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，今年農曆新年落在2月中旬，不少買方為了趕在春節前完成交屋與搬遷，多選擇提前在去年12月簽約，在進入1月後，隨著年末各項聚餐活動增加，看屋節奏相對放緩，交易量自然隨之縮減，預計需待農曆年結束後、市場作息恢復常態，買氣才有望逐步回溫。

回顧2025年全國建物買賣移轉棟數僅26.1萬棟，年減高達25.5%，不僅創下近九年來新低，更是史上第三低量。

對此，莊思敏指出，2025年房市受困於「內憂外患」，對內有央行第七波信用管制及銀行房貸限額，導致購屋民眾申貸門檻大幅提高，投資型買盤大量離場；對外則面臨兩岸地緣政治風險升溫，加上美國對等關稅政策懸而未決，國際政經環境的不確定性進一步壓抑了購屋民眾的進場意願，整體市場氛圍在缺乏利多支撐下更趨保守。

展望2026年，莊思敏表示，由於現階段房市政策尚未出現鬆綁跡象，加上全球政經局勢詭譎多變，導致買方心態仍偏向理性觀望，短期內交易量恐難有明顯突破。

莊思敏指出，目前市場成交主力仍以剛性需求的首購與換屋族為主，市場重心將回歸「地段、產品、價格」三大基本面，在當前的盤整格局下，買賣雙方的價格認知，將是決定市場交易量能否穩定回升的關鍵。