中工雲宇宙AI園區75億交易羅生門？公司澄清屬MOU階段

中華工程「中工雲宇宙AI園區」高達75億元的不動產交易，近日因資訊揭露出現落差，引發市場關注。中工股東黃文泰今（2）日已向金管會證期局及台灣證券交易所檢舉，要求主管機關介入調查，釐清交易是否已實質成立，並維護股東權益與資訊揭露秩序。對此，中工發布澄清聲明，強調相關交易程序合規，並非外界所質疑的「已完成交易卻未揭露」。

中工雲宇宙AI園區位於新北市土城工業區，總樓地板面積約1萬6000坪，主打AI與智慧綠建築概念，預計今年第2季至第3季分區取得使用執照，被市場視為中工未來營運成長的重要動能。依公開資訊觀測站資料，中工於民國112年10月12日公告，與鴻海集團子公司鴻運科簽署房屋及車位「預購意向書（MOU）」，交易標的包含廠房約1萬2747坪及車位300個，總金額約新台幣75.49億元，並列入年報重要契約項下。

不過，黃文泰指出，自雙方公告簽署意向書後，市場未查得後續完成正式不動產買賣契約、交割或列為固定資產的重大訊息公告；近期媒體又引述中工說法指出，該園區「已銷售20%，金額達75億元」，相關說法具體，卻未同步以重大訊息方式公告，與公開資訊觀測站及實價登錄資料出現落差，形成市場質疑的羅生門。

中工澄清，該筆交易自始即為預購意向書，效力將持續至完工交屋結算日止，目前仍依工程進度如期進行，預計於今年年中至第3季分區取得使用執照；待權狀核發後，雙方才會進入最終價格議價、簽訂正式買賣契約及點交付款程序。在取得使用執照與完成產權登記前，依法不會有實價登錄資訊。

中工並強調，公司一向恪守上市公司資訊揭露規範，該案交易進度與預期營收認列時程，過去已多次對外說明。對於特定人士無視客觀事實、藉題發揮，恐影響股價或混淆投資人視聽，公司將蒐集相關事證，不排除採取法律行動，以維護公司商譽與全體股東權益。

市場人士指出，近期中工與寶佳集團之間的經營權攻防備受關注，雙方在股權結構與董事會布局上的角力，已成為市場焦點。在此背景下，此次雲宇宙AI園區交易資訊遭放大檢視，時間點相當敏感，外界不免猜測，相關檢舉與爭議是否與兩大股東陣營的經營權之爭存在連動。