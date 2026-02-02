快訊

小胖老師評審席上那句「加油，好嗎？」 袁惟仁人生謝幕令人唏噓

慟！袁惟仁長期臥床病逝 享年57歲

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

巨大：啟動第3階段招聘費用補償方案 適用範圍擴大至前2年內離職移工

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
巨大集團宣布，啟動第3階段招聘費用補償方案，補償適用範圍擴大至在暫扣令（WRO）生效日（2025年9月24日）前2年內離職符合資格移工。圖／本報資料照片
巨大集團宣布，啟動第3階段招聘費用補償方案，補償適用範圍擴大至在暫扣令（WRO）生效日（2025年9月24日）前2年內離職符合資格移工。圖／本報資料照片

先前被美國海關暫扣自行車與相關零配件的巨大集團今宣布，為進一步強化移工權益保障並完善零招聘費政策，近期啟動第3階段招聘費用補償方案，補償適用範圍擴大至在暫扣令（WRO）生效日（2025年9月24日）前2年內離職符合資格移工。

去年9月24日，美國海關暨邊境保護局（CBP）認定巨大旗下台灣廠涉及強迫勞動疑慮，於2025年9月底被發布暫扣令，影響約4~5%營收。

巨大表示，此回溯方案追溯範圍超出一般國際實務標準，且與美國海關暨邊境保護局過往暫扣令案件的追溯範圍一致，展現巨大深化零招聘費政策與補救機制的決心。

巨大指出，自2025年起，就分階段推進零招聘費政策落實與制度建構，第一階段自去年1月1日起，針對新進移工落實零招聘費原則；第2階段於去年10月中旬擴大適用至所有現職移工，並完成相關費用返還，第3階段於近期進一步擴大至2年內離職移工，持續完善補償與補救機制。

巨大強調，已於官網正式公布第3階段補償方案，將透過多元管道公告與聯繫，包括泰國與越南當地仲介公司、台商協會、就業服務中心及在地媒體等，確保符合資格者可順利取得資訊並提出申請，以提升資訊可及性並確保補償機制有效落實。

同時，巨大也說，各項改善行動計畫持續推進中，相關作業正配合第3方獨立稽核機構的驗證程序進行，以確保制度符合國際規範並回應主管機關期待，也將秉持誠信、透明與實際行動，持續配合美國海關暨邊境保護局審查程序，推動改善措施落實，並持續推進儘速撤銷暫扣令目標。

巨大 移工 海關 美國 自行車

延伸閱讀

詭異！龜山移工沒繫安全帶「棄車逃逸」 4人跳進草叢消失

牙醫診所院長不捨助理離職 給紅包趁機環抱強吻還想「再放肆一點」

鳳梨酥成澳洲通關神器？ 網曝海關「直接放行」：唯獨這成分要小心

華語搭橋移工夢1／產業缺工重視語言能力 華語成移工職涯加分利器

相關新聞

政策緊箍咒！房市5顆未爆彈倒數計時中 房仲公會：裝睡的人叫不醒

台灣房地產市場持續探底，交易量急凍、信心潰散，房仲全國聯合會理事長王瑞祺2日示警，當前房市已不只是景氣循環問題，而是在長...

華航力挺Team Taiwan前進日本 一起為台灣棒球加油

華航2日宣布全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助 Team Taiwan 包機，陪伴球員前進日本參加 2026 ...

KYMCO新K1特仕版全台狂銷 光陽宣布再戰「移動時尚」

KYMCO光陽機車繼「新K1特仕版125/150好事成雙 雙車同價」接單熱，近日加大產能供應。光陽董座柯俊斌表示，K...

台寶現增2.08億到位 攜手Regatta Bio深化次世代Treg研發

台寶生醫（6892）2日公告，2025年度現金增資案順利完成，本次以每股26元溢價發行新股8,000張，總計募集2.08...

1月六都買賣移轉棟數月減8.3% 中信房屋：價格認知成買氣復甦關鍵

根據六都地政局公布的1月份建物買賣移轉棟數，2026年1月台北市2,128棟、月減8.7％、年增32.7％，新北市4,0...

中工雲宇宙AI園區75億交易羅生門？公司澄清屬MOU階段

中華工程「中工雲宇宙AI園區」高達75億元的不動產交易，近日因資訊揭露出現落差，引發市場關注。中工股東黃文泰今（2）日已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。