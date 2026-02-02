快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
2026年開春首月移轉數據出爐，住商機構統計六都地政局資料，六都一月買賣移轉棟數達1萬8,237棟，月減8.3%，年漲28.1%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，今年一月適逢春節前夕，有完整工作日，但去年春節於1月底開始，工作天數少，造成今年1月買氣看似與去年同期相比增幅大增，但其實是有「虛胖」現象。

根據六都地政局統計，台北市1月買賣移轉棟數為2,128棟，月減8.7%、年增32.7%；新北市4,033棟，月減13.8%、年增40.6%；桃園市3,559棟，月減6.1%、年增27.6%；台中市3,509棟，月減11.2%、年增8%；台南市2,041棟，月減1.4%、年增47.9%；高雄市則為2,967棟，月減3.3%、年增26.7%。

綜觀六都表現，全數呈現月減態勢，其中以新北市月減13.8%幅度最大；而年增率部分，台南市以47.9%的驚人增幅居冠，新北市年增40.6%次之。

賴志昶分析，1月六都買氣與上月相比全數下滑，主因是去年12月為傳統房市旺季，建商趕在年底前交屋，墊高去年底移轉棟數基期，而在邁入1月後，交屋量稍歇，加上打房政策持續發酵，自住客觀望心態濃厚，導致交易量能下滑。

另針對台南市、新北市出現驚人年增幅，賴志昶補充，除工作天數差異外，台南近期受惠於南科周邊熱區如永康、歸仁區，持續有新建案交屋挹注，支撐基本盤；新北市則因板橋、三重區等第一環行政區重劃區進入交屋高峰期，數據表現相對亮眼。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，1月買氣雖說年增率數據漂亮，惟央行第七波信用管制措施未見鬆綁，房貸水位緊繃問題依舊難解，加上經濟景氣變數仍多，目前交易量多來自於剛性需求與預售屋交屋支撐。

展望2026年，徐佳馨指出，隨著2月進入農曆春節與228和平紀念日等長假，工作天數減少，預估3月移轉棟數將面臨大幅修正，而真正考驗將在第1季末至第2季登場，若價格未見明顯修正，或政府打房未見鬆綁，買氣恐難成長，房市預估仍將處於「量縮價盤」格局。

買氣 春節 房市 預售屋 重劃區 房貸 建商

相關新聞

政策緊箍咒！房市5顆未爆彈倒數計時中 房仲公會：裝睡的人叫不醒

台灣房地產市場持續探底，交易量急凍、信心潰散，房仲全國聯合會理事長王瑞祺2日示警，當前房市已不只是景氣循環問題，而是在長...

華航力挺Team Taiwan前進日本 一起為台灣棒球加油

華航2日宣布全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助 Team Taiwan 包機，陪伴球員前進日本參加 2026 ...

1月六都買賣移轉棟數月減8.3% 中信房屋：價格認知成買氣復甦關鍵

根據六都地政局公布的1月份建物買賣移轉棟數，2026年1月台北市2,128棟、月減8.7％、年增32.7％，新北市4,0...

中工雲宇宙AI園區75億交易羅生門？公司澄清屬MOU階段

中華工程「中工雲宇宙AI園區」高達75億元的不動產交易，近日因資訊揭露出現落差，引發市場關注。中工股東黃文泰今（2）日已...

1月六都移轉棟數大增28% 專家兩個字戳破市場回神說

2026年開春首月移轉數據出爐，住商機構統計六都地政局資料，六都一月買賣移轉棟數達1萬8,237棟，月減8.3%，年漲2...

遭控隱匿「中工雲宇宙AI園區」交易 中工發布三大聲明重砲回擊

針對2日有股東黃文泰向主管機關檢舉「中工雲宇宙AI園區」不動產交易資訊揭露落差一事，中工（2515）發布三大聲明表示，第...

