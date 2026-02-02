1月六都移轉棟數大增28% 專家兩個字戳破市場回神說

2026年開春首月移轉數據出爐，住商機構統計六都地政局資料，六都一月買賣移轉棟數達1萬8,237棟，月減8.3%，年漲28.1%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，今年一月適逢春節前夕，有完整工作日，但去年春節於1月底開始，工作天數少，造成今年1月買氣看似與去年同期相比增幅大增，但其實是有「虛胖」現象。

根據六都地政局統計，台北市1月買賣移轉棟數為2,128棟，月減8.7%、年增32.7%；新北市4,033棟，月減13.8%、年增40.6%；桃園市3,559棟，月減6.1%、年增27.6%；台中市3,509棟，月減11.2%、年增8%；台南市2,041棟，月減1.4%、年增47.9%；高雄市則為2,967棟，月減3.3%、年增26.7%。

綜觀六都表現，全數呈現月減態勢，其中以新北市月減13.8%幅度最大；而年增率部分，台南市以47.9%的驚人增幅居冠，新北市年增40.6%次之。

賴志昶分析，1月六都買氣與上月相比全數下滑，主因是去年12月為傳統房市旺季，建商趕在年底前交屋，墊高去年底移轉棟數基期，而在邁入1月後，交屋量稍歇，加上打房政策持續發酵，自住客觀望心態濃厚，導致交易量能下滑。

另針對台南市、新北市出現驚人年增幅，賴志昶補充，除工作天數差異外，台南近期受惠於南科周邊熱區如永康、歸仁區，持續有新建案交屋挹注，支撐基本盤；新北市則因板橋、三重區等第一環行政區重劃區進入交屋高峰期，數據表現相對亮眼。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，1月買氣雖說年增率數據漂亮，惟央行第七波信用管制措施未見鬆綁，房貸水位緊繃問題依舊難解，加上經濟景氣變數仍多，目前交易量多來自於剛性需求與預售屋交屋支撐。

展望2026年，徐佳馨指出，隨著2月進入農曆春節與228和平紀念日等長假，工作天數減少，預估3月移轉棟數將面臨大幅修正，而真正考驗將在第1季末至第2季登場，若價格未見明顯修正，或政府打房未見鬆綁，買氣恐難成長，房市預估仍將處於「量縮價盤」格局。