遭控隱匿「中工雲宇宙AI園區」交易 中工發布三大聲明重砲回擊

針對2日有股東黃文泰向主管機關檢舉「中工雲宇宙AI園區」不動產交易資訊揭露落差一事，中工（2515）發布三大聲明表示，第一交易程序合規，資訊公開透明，第二依工程進度履約，絕無隱匿。

第三中工恪守上市櫃公司資訊揭露規範，該交易案進度與預期營收認列時程，均已多次對外說明清楚，對特定股東無視客觀事實，惡意散布不實資訊意圖影響股價或混淆投資大眾視聽，此類無端指控與攻擊，中工將蒐集相關事證，不排除對惡意損害公司商譽者採取法律行動，以維護全體股東及公司之權益。

以下為中工三大聲明。

中華工程為維護投資大眾權益及公司商譽，針對特定股東無端指控與攻擊，中工特此嚴正澄清如下：

