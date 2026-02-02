快訊

遭控隱匿「中工雲宇宙AI園區」交易 中工發布三大聲明重砲回擊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中工雲宇宙AI園區3D示意圖。取自中華工程股份有限公司官網
中工雲宇宙AI園區3D示意圖。取自中華工程股份有限公司官網

針對2日有股東黃文泰向主管機關檢舉「中工雲宇宙AI園區」不動產交易資訊揭露落差一事，中工（2515）發布三大聲明表示，第一交易程序合規，資訊公開透明，第二依工程進度履約，絕無隱匿。

第三中工恪守上市櫃公司資訊揭露規範，該交易案進度與預期營收認列時程，均已多次對外說明清楚，對特定股東無視客觀事實，惡意散布不實資訊意圖影響股價或混淆投資大眾視聽，此類無端指控與攻擊，中工將蒐集相關事證，不排除對惡意損害公司商譽者採取法律行動，以維護全體股東及公司之權益。

以下為中工三大聲明。

中華工程為維護投資大眾權益及公司商譽，針對特定股東無端指控與攻擊，中工特此嚴正澄清如下：

一、交易程序合規，資訊公開透明

中工重申，針對「土城雲宇宙AI園區」之交易案，早於2023年10月12日即已發布重大訊息，明確公告與鴻海（2317）集團旗下鴻運科簽署「房屋及車位預購意向書（MOU）」，交易標的包含廠房約12,747坪及車位300個，總金額約新台幣75.49億元。

二、依工程進度履約，絕無隱匿

依據雙方簽署之MOU內容及年報揭露資訊，該意向書效力持續至完工交屋結算日止。目前本案正如期進行中，預計於2026年中至第3季分區取得使用執照；待權狀核發後，雙方始進入最終價格議價、簽訂正式買賣契約及點交付款程序。

在取得執照與完成產權登記前，自無所謂「實價登錄」資訊，特定人士以目前查無實價登錄為由進行攻擊，顯係對不動產預售交易流程之惡意曲解。

三、捍衛公司商譽，不排除法律追訴

中工向來恪守上市櫃公司資訊揭露規範，該交易案進度與預期營收認列時程，均已多次對外說明清楚。對於特定股東無視客觀事實，藉題發揮、惡意散布不實資訊意圖影響股價或混淆投資大眾視聽，中工深感不解。

針對此類無端指控與攻擊，中工將蒐集相關事證，不排除對惡意損害公司商譽者採取法律行動，以維護全體股東及公司之權益。

